Private view: Un viaggio nel mondo del cortometraggio attraverso quattro corti d’autore con Good Short Films

L’IQOS Embassy di Milano ha ospitato, nei suoi spazi in Foro Buonaparte 50, Private View, un viaggio nel mondo del cortometraggio attraverso la proiezione di quattro corti d’autore a cura di Good Short Films www.goodshortfilms.it prima piattaforma web italiana interamente dedicata ai cortometraggi, sul tema del cambiamento attraverso le spinte più originali e i linguaggi più audaci.

I registi Gianluca Abbate, Dario Imbrogno, Davide Merello hanno raccontato i linguaggi del cortometraggio d’animazione, un percorso affascinante per scoprire stili, generi e narrazioni che fanno dell’animazione analogica e digitale una della realtà di sperimentazione e innovazione tra le più effervescenti e ricche di questi anni.

Panorama, di Gianluca Abbate presenta un paesaggio fantasmagorico di una città distopica che è già presente; Ossa, di Dario Imbrogno è una rappresentazione del conflitto tra il vivere e il fare; l’opera di Davide Merello, Lutra, racconta invece la storia di un uomo vittima della propria routine di lusso; Alessandro Paratore con New Order riporta in vita sogni e spettri della fantascienza anni Cinquanta.

L’incontro è stato moderato da Alessandro Zoppo, editor in chief di Good Short Films.

IQOS™ EMBASSY

SCHEDE CORTOMETRAGGI

Gianluca Abbate – Panorama

Vincitore del Nastro d’argento 2016, proiettato al Torino Film Festival 2016, al Clermont-Ferrand, al Robot Festival Buenos Aires "l’idea di Panorama” racconta il regista, “nasce osservando il paesaggio metropolitano che scorre davanti ai miei occhi, attraverso il finestrino di un treno". Utilizzando piccole porzioni di filmati amatoriali di utenti del web, elaborati e adattati con le tecniche della computer grafica, l’artista ha formato uno scenario fantasmagorico di una città distopica che è già presente. L’uomo che vive questo spazio, le sue complicate condizioni di vita e l’influenza dell’ambiente, sono elementi così forti da coprire la voce della natura.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=gnUA...

Dario Imbrogno – Ossa

Presentato al Palm Springs Film Festival 2016, ha vinto come miglior corto al Kuandu Animation Festival 2016 di Taipei ed è stato selezionato allo Stop Motion Festival di Montreal. Ossa è una riflessione sulla stop-motion, in cui una ballerina di legno e carta è il riflesso della stessa tecnica utilizzata. Un cortometraggio metacinematografico che rompe la propria struttura materiale e temporale partendo dalle immagini non da una storia. “Una marionetta di legno che danza su un tavolo raffigura il conflitto che c’è tra la volontà di vivere, di fare e il controllo reale che abbiamo nel vivere e fare quel qualcosa”, dice il regista.

Trailer: https://vimeo.com/165419142

Davide Merello - Lutra

La tecnica utilizzata dal regista per il corto è pittura su vetro. L’artista racconta la storia di un uomo vittima della propria routine e prigioniero nella sua villa di lusso, che non vede neppure il bosco che la circonda. Proprio quella casa gli offrirà il modo per riavvicinarsi alla natura. Il lavoro di Merello tenta di ricreare vita e armonia partendo dalla situazione di folle caos e incompatibilità di cui l’autore sente essere impregnata l’esistenza umana

Trailer: www.youtube.com/watch?v=uVWr...

Alessandro Paratore – New Order

Il regista ha usato un’efficace tecnica grafica ispirata alla Motion Graphic. Abbracciando una tematica ecologista (il pianeta terra ha ormai esaurito quasi tutte le sue risorse, ma l’uomo sta finalmente per viaggiare nello spazio) riporta in vita sogni e spettri della fantascienza anni Cinquanta.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=gr0O...

