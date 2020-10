Programma del Blu Box di Roma

A colpi di musica live e non solo, il BLU BOX dell’associazione culturale Minimo Comune Multiplo continua il suo inarrestabile viaggio alla conquista delle notti romane. Il locale di via Clemente XII riapre in sicurezza (nel rigoroso rispetto di tutte le norme anti-Covid), con una programmazione per tutti i palati, tra concerti, intrattenimento, jam session, apericena e tanto altro, organizzata dal direttore artistico, l’architetto Marco Travaglini.

Di scena venerdì 9 ottobre, il trio The G-Men – ovvero, Giorgio Cùscito (sax tenore), Gino Cardamone (chitarra), Giuseppe Talone (contrabbasso) – incontra il maestro Massimo Pirone.

The G-MEN, Giorgio, Gino e Giuseppe, i soldati dello swing, come una vera task-force interviene dove c’è bisogno di swing e, come una ronda della Military Police, ne fa rispettare gli imprescindibili valori. Sono tre, ma hanno l’effetto di una big band al completo e scatenano la voglia di ballare.

Sabato 10 ottobre un concerto dedicato alla musica Afroamericana Anni ’80, con alcuni dei più grandi successi che hanno caratterizzato quell’epoca d’oro. Sul palco la Soulpeanuts Big Band, formazione composta di dieci elementi con alle spalle una lunga esperienza nel mondo del jazz. Un’orchestra, dunque, alle prese con un repertorio che va dagli Earth Wind & Fire, a grandi artisti quali Chaka Khan, George Benson, Al Jarreau, Crusaders e Quincy Jones. Non mancherà un tuffo nella “dance” con i successi di gruppi come gli Chic o di vocalist del calibro di Donna Summer e Barry White. Il tutto per uno spettacolo energico e coinvolgente, un vero e proprio viaggio tra soul, funk e disco Anni ‘80. La Soulpeanuts Big Band è nata nel 2015 da un’idea del producer e drummer Michael Coal. È impegnata già da anni in questo progetto artistico. Il nome Soulpeanuts deriva da un famoso pezzo di Dizzy Gillespie degli Anni ‘50 (Salt Peanuts). Un omaggio alle big band nate nel mondo del jazz che hanno fatto da apripista a nuovi orizzonti musicali.

Formazione: Mimma Pisco e Max Pasquarelli (voce), Elio Buselli (basso), Alfredo Bochicchio (chitarra), Saverio Garipoli (tastiere), Michael Coal (percussioni), Sergio Vitale (tromba), Claudio Giusti (sax), Massimo Pirone (trombone).

Venerdì 16 ottobre di scena Hot Piano Trio. Costituito nel 2001, è formato da Alessandro Bonanno (pianoforte), Valerio Serangeli (contrabbasso) e Peppe Giampietro (batteria), jazzisti dell’area romana, di vasta esperienza, che hanno collaborato con musicisti di fama internazionale. Il trio è nato come sezione ritmica stabile del Club Gusto, e per alcuni anni ha supportato decine di solisti che si sono avvicendati nelle jam session. Il repertorio è soprattutto “d’epoca” (ragtime, blues, boogie-woogie...), formato da brani appartenenti a stili jazz che trovano nel pianoforte un elemento di primo piano, personalizzandolo e mettendone in luce le caratteristiche ritmico/armoniche e virtuosistiche, con composizioni di autori del calibro di Scott Joplin, Fats Waller, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong, Duke Ellington, George Gershwin...

Sabato 17 ottobre si va a spasso negli Anni ’60 e ’70 con i Via Veneto. Composto da 5 musicisti professionisti doc – Daniela Papale (voce), Daniela Brandi (piano e cori), Marco Ciancaglini (chitarra), Stefano Scoarughi (basso), Antonio Vernuccio (batteria) – il quintetto propone un repertorio di canzoni, italiane e internazionali, classici del periodo d’oro delle grandi orchestre di musica leggera della Rai, dei memorabili spettacoli Tv del sabato sera, degli arrangiamenti orchestrali di Gorni Kramer, Bruno Canfora e Lelio Luttazzi, dei grandi interpreti quali Mina, Tony Renis e Paolo Conte, e dei sapienti arrangiamenti di Ennio Morricone. La musica dei Via Veneto è

quella raffinata, dal sapore jazzistico, latin e swing che si ascoltava e ballava nei tipici night club della Dolce Vita (la Rupe Tarpea, le Grotte del Piccione, il Jackie O’) dove i paparazzi si appostavano per immortalare i divi nostrani e internazionali “habitués” della storica strada.

Venerdì 23 ottobre serata Rock Tales: La storia del rock. Un progetto musicale che attraversa il glorioso ventennio del rock che va dal 1950 al 1970. Dagli albori del rock di Fats Domino, Elvis Presley e Chuck Berry, passando per i Beatles e i Rolling Stones, il surf rock, fino ad arrivare all’hard rock dei Deep Purple, Led Zeppelin e Black Sabbath. Lo show affianca una fantastica live band a una voce narrante che fa da guida negli anni e nelle vicissitudini e visioni musicali dei protagonisti del rock.

La formazione: Mino Mereu (voce), Marco Pinna (basso, voce), Gianmatteo Zucca (chitarra, voce) Giovanni Collu (batteria), Alberto “Benga” Floris (chitarra, voce).

Sabato 24 ottobre di scena Massimo Pirone & Fat Vocal Band.

La Fat Vocal Band nasce insieme alla Big Fat Band sempre di Massimo Pirone e ha tenuto concerti anche al Parco della Musica e al Lucerna Music Festival. Il gruppo ripercorre musicalmente un viaggio nello swing con brani resi celebri da Glenn Miller, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Charlie Barnet e tanti altri, rifacendosi allo stile vocale dei Four Freshmen, Hi lo’s e i Manhattan Transfer. Formazione: Linda Longo, Milena Cordeschi, Francesco Sofia, Jim Schiebler le voci del gruppo. Leonardo Disco (piano), Marco Piersanti (contrabasso), Giancarlo Tofanelli (batteria), Massimo Pirone (leader arrangiamenti, trombone).

Venerdì 30 ottobre la scena sarà tutta per il Patrizio Destriere BoProject che presenta il progetto su musiche da film. Un percorso che parte dall’idea di rielaborare le colonne sonore che hanno per tema il jazz, soprattutto nelle opere di autori italiani. Da “Nuovo Cinema Paradiso” a “Mo Better Blues”, da “Tutti insieme appassionatamente” a “I soliti ignoti”, da “Fantasmi a Roma” a “Metti una sera a cena”. Tutte le pellicole sono elaborate in videoclip che riassumono i momenti più importanti del film. Le clip portano la firma di Patrizio Destriere, gli arrangiamenti di Francesco Venerucci.

In occasione del centenario della nascita del grande regista Federico Fellini, il Patrizio Destriere BoProject ha realizzato una retrospettiva sulle musiche di Nino Rota che hanno accompagnato i film del maestro, e dedica un personale tributo al Premio Oscar Ennio Morricone.

Così la formazione: Patrizio Destriere (saxofoni); Francesco Venerucci (piano); Giuseppe Civiletti (contrabasso); Ettore Fioravanti (batteria).

Sabato 31 ottobre è tempo dei Sadesongs. Il progetto nasce nel 2013 dalla cantautrice e interprete Daniela Papale che, dopo diverse esperienze professionali attraverso vari generi musicali, si avvicina all’artista Sade assimilandone col tempo lo spirito e il groove. Per la scelta dei musicisti ha pescato nel ghiotto panorama romano, prendendo il meglio. Nel live di oltre novanta minuti i Sadesongs ripropongono i successi di Sade, combinando raffinate atmosfere smooth jazz, eleganti sonorità latine e altre di grande impatto sonoro.

Nel 2018 Helen Sade Adu, l’artista oggetto del tributo alla band Sade, fa sapere di “essere rimasta molto colpita dal tributo – così scrive in una mail – ed è sicuramente quello che mi rappresenta di più tra quelle ascoltate finora…grazie!”.

In formazione, oltre a Daniela Papale (voce), Michele Simoncini (tastiere), Marco Ciancaglini (chitarra e cori), Stefano Scoarughi (basso), Antonio Vernuccio (batteria).

Infotel. e prenotazioni: 338.8782243

mcm.minimocomunemultiplo@gmail.com

Indirizzo: Via Clemente XII, 31 A – 00167 Roma

INFO E PREZZI

Per chi non è ancora socio:

tessera + buffet + consumazione: € 20

tessera + consumazione: € 15

tessera per gli studenti: € 1

Per chi è già socio:

buffet + consumazione: € 15

consumazione: da listino

ORARI

h. 20.30: apertura porte

h. 20.45: aperitivo di benvenuto

h. 21.00: cena a buffet

h. 21.30: inizio concerto

INFORMAZIONI SULLE MISURE ANTI COVID-19

In ottemperanza alle Linee Guida emanate dalle autorità governative per prevenire la diffusione del virus, informiamo tutti i nostri Soci che il locale è continuamente sottoposto alle più sicure misure di igienizzazione ed è stato dotato dei presidi sanitari necessari per la tutela della salute di tutti.Per evitare assembramenti la sala potrà contenere un numero massimo di 80 persone e i posti a sedere sono stati posti a distanza di sicurezza. Pertanto, per partecipare agli eventi È NECESSARIO PRENOTARE chiamando il numero 338 878 2243 (o anche tramite messaggio WhatsApp) indicando il proprio nome, cognome e e-mail. L’accesso sarà consentito solamente con l’utilizzo delle apposite mascherine di protezione.