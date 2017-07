Venezia 2017 - Il programma completo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della 74esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (30 agosto-9 settembre), il direttore del Festival Alberto Barbera ha dichiarato: "Siete abituati a sentirmi dire che il cinema italiano produce tanto a discapito della qualità, ma quest’anno le cose sono andate diversamente. Ci sono tanti film italiani, e la qualità è molto alta."

I film italiani in concorso a cui allude Barbera sono Ella & John - The leisure seeker di Paolo Virzì, Ammore e malavita dei Manetti Bros., The whale di Andrea Pallaoro e Una famiglia di Sebastiano Riso. Spetterá alla giuria presieduta da Annette Benning giudicare il migliore, in un Festival che per questa edizione fissa lo sguardo nella zona centrale dell’Europa (su tutti Gran Bretagna, Francia e, appunto, Italia), mentre si ravvisa scarsa presenza di titoli asiatici e sudamericani, ma pur sempre in maggioranza rispetto a quelli provenienti dall’est Europa; completamente assenti film di produzione africana.

Una sorta di "europeizzazione", che affievolisce l’eclettismo della kermesse cinematografica piú importante dopo Cannes, puntando i riflettori su grandi nomi e produzioni ad alta risonanza: attesissimi Darren Aronofsky, George Clooney, Hirokazu Kore->Eda, Paul Schrader, Abdellatif Kechiche, Guillermo Del Toro e Frederick Wiseman (al suo esordio al Lido). Prima volta in assoluto per la nuova mini-sezione dedicata alla realtá virtuale.

Aprirá le danze Alexander Payne con il suo Downsizing.

Ecco, dunque, il programma completo:

IN CONCORSO:

(Concorso internazionale di lungometraggi in prima mondiale)

"Human flow", di Ai Weiwei (Germania, Usa, 140’)

"Mother!", di Darren Aronofsky (Usa, 120’)

"Suburbicon", di George Clooney (Usa, 104’)

"The shape of water", di Guillermo Del Toro (Usa, 119’)

"L’insulte", di Ziad Doueiri (Francia, Libano, 110’)

"La villa", di Robert Guédiguian (Francia, 107’)

"Lean on pete", di Andrew Haigh (Gran Bretagna, 121’)

"Mektoub, my love: canto uno", di Abdellatif Kechiche (Francia, Italia, 180’)

"Sandome no satsujin (The third murder)", di Koreeda Hirokazu (Giappone, 124’)

"Jusqu’à la garde", di Xavier Legrand (Francia, 90’)

"Ammore e malavita", di Manetti Bros. (Italia, 133’)

"Foxtrot", di Samuel Maoz (Israele, Germania, Francia, Svizzera, 113’)

"Three billboards outside ebbing, Missouri", di Martin McDonagh (Gran Bretagna, 110’)

"Hannah", di Andrea Pallaoro (Italia, Belgio, Francia, 95’)

"Downsizing", di Alexander Payne (Usa, 140’)

"Jia nian hua (Angels wear white)", di Vivian Qu (Cina, Francia, 107’)

"Una famiglia", di Sebastiano Riso (Italia, 105’)

"First reformed", di Paul Schrader (Usa, 108’)

"Sweet country", di Warwick Thornton (Australia, 112’)

"The leisure seeker", di Paolo Virzì (Italia, 112’)

"Ex libris. The New York public library", di Frederick Wiseman (Usa, 197’)

FUORI CONCORSO:

(Opere firmate da autori di importanza riconosciuta)

"Cuba and the cameraman", di Jon Alpert (Usa, 113’)

"Casa d’altri", di Gianni Amelio (Italia, 16’)

"Our souls at night", di Ritesh Batra (Usa, 101’)

"My generation", di David Batty (Gran Bretagna, 85’)

"Il signor Rotpeter", di Antonietta De Lillo (Italia, 37’)

"Piazza Vittorio", di Abel Ferrara (Italia, 82’)

"Victoria & Abdul", di Stephen Frears (Gran Bretagna, 149’)

"The devil and the father amorth", di William Friedkin (Usa, 68’)

"La mèlodie", di Rachid Hami (Francia, 102’)

"Outrage coda", di Takeshi Kitano (Giappone, 104’)

"Making of Micheal Jackson’s Thriller", di Jerry Kramer (Usa, 45’)

"Micheal Jackosn’s Thriller 3D", di John Landis (Usa, 14’)

"Loving Pablo", di Fernando León De Aranoa (Spagna, Bulgaria, 123’)

"Zama", di Lucrecia Martel (Argentina, Brasile, 115’)

"This is Congo", di Daniel McCabe (Congo, 91’)

"Wormwood", di Errol Morris (Usa, 300’ - Miniserie tv, sei episodi)

"Ryuichi Sakamoto: coda", di Stephen Nomura Schible (Usa, Giappone, 100’)

"Diva!", di Francesco Patierno (Italia, 75’)

"Le fidèle", di Michaël R. Roskam (Belgio, Francia, Paesi Bassi, 130’)

"Jim & Andy: The great beyond. The story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton", di Chris Smith (Usa, Canada, 90’)

"Il colore nascosto delle cose", di Silvio Soldini (Italia, Svizzera, 115’)

"The private life of a modern woman", di James Toback (Usa, 71’)

"Happy winter", di Giovanni Totaro (Italia, 91’)

"Brawl in cell block 99", di S. Craig Zahler (Usa, 132’)

ORIZZONTI:

(Concorso internazionale dedicato a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive)

"Apia (Aria)", di Myrsini Aristidou (Cipro, Francia, 13’)

"Napadid shodan (Disappearance)", di Ali Asgari (Iran, Qatar, 89’)

"By the pool", di Laurynas Bareisa (Lituania, 16’)

"Espèces menacées", di Gilles Bourdos (Francia, Belgio, 105’)

"The rape of Recy Taylor", di Nancy Buirski (Usa, 91’)

"Caniba", di Lucien Castaing-taylor, Verena Paravel (Francia, 90’)

"Gros chagrin", di Céline Devaux (Francia, 15’)

"Les bienheureux", di Sofia Djama (Francia, Belgio, 102’)

"Marvin", di Anne Fontaine (Francia, 115’)

"Invisible", di Pablo Giorgelli (Argentina, Brasile, Uruguay, Germania, 87’)

"Brutti e cattivi", di Cosimo Gomez (Italia, Francia , 87’)

"Ha ben dod (The cousin)", di Tzahi Grad (Israele, 92’)

"Ha edut (The testament)", di Amichai Greenberg (Israele, Austria, 91’)

"Bedoune tarikh, bedoune emza (No date, no signature)", di Vahid Jalilvand (Iran, 104’)

"Los versos del olvido", di Alireza Khatami (Francia, Germania, Paesi Bassi, Cile, 92’)

"The knife salesman", di Michael Leonard, Jamie Helmer (Australia, 10’)

"La nuit où j’ai nagé - Oyogisugita yoru", di Damien Manivel, Igarashi Kohei (Francia, Giappone , 79’)

"Futuro prossimo", di Salvatore Mereu (Italia, 18’)

"Tierra mojada", di Juan Sebastian Mesa Bedoya (Colombia, 17’)

"Meninas formicida", di João Paulo Miranda María (Francia, Brasile, 12’)

"Lagi senang jaga sekandang lembu (It’s easier to raise cattle)", di Amanda Nell Eu (Malesia, 18’)

"Nico, 1988", di Susanna Nicchiarell (Italia, Belgio, 93’)

"Krieg", di Rick Ostermann (Germania, 93’)

"L’ombra della sposa", di Alessandra Pescetta (Italia, 11’)

"Awasarn sound man (Death of the sound man)", di Sorayos Prapapan (Thailandia, Myanmar, 16’)

"West of sunshine", di Jason Raftopoulos (Australia, 78’)

"Gatta Cenerentola", di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone (Italia, 86’)

"Astrometal", di Efthimis Kosemund Sanidis (Grecia, 15’)

"Himinn opinn", di Gabriel Sanson, Clyde Gates (Belgio, 19’)

"Undir trénu (Under the tree)", di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (Islanda, Danimarca, Polonia, Germania, 89’)

"Mon amour, mon ami", di Adriano Valerio (Italia, 15’)

"La vita in comune", di Edoardo Winspeare (Italia, 110’)

"8e epeiros (eighth continent)", di Yorgos Zois (Grecia, 11’)

VENICE VIRTUAL REALITY:

(Sezione competitiva di film realizzati in Realtà Virtuale, con una selezione di titoli fuori concorso)

"Melita", di Nicolás Alcalá (Usa, 24’)

"La camera insabbiata", di Laurie Anderson, Huang Hsin-Chien (Usa, 20’)

"The last goodbye", di Gabo Arora (Usa, 20’)

"My name is Peter Stillman", di Lysander Ashton, Leo Warner (Gran bretagna, 6’)

"Alice, the virtual reality play", di Mathias Chelebourg (Francia, 20’)

"Arden’s wake expanded", di Eugene Vk Chung (Usa, 16’)

"Greenland melting", di Nonny De La Peña (Usa, 11’)

"Dongducheon (Bloodless)", di Gina Kim (Corea del sud, Usa, 12’)

"Nothing happens", di Uri Kranot, Michelle Kranot (Danimarca, Francia, 14’)

"Shi meng lao ren (The dream collector)", di Mi Li (Cina, 11’)

"Neferiti", di Richard Mills, Kim-Leigh Pontin (Gran Bretagna, 15’)

"Snatch vr heist experience", di Rafael Pavón, Nicolás Alcalá (Usa, 5’)

VENEZIA CLASSICI:

(Selezione di film classici restaurati e di documentari sul cinema)

"Il deserto rosso", di Michelangelo Antonioni (Italia, 120’ - 1964)

"Novecento", di Bernardo Bertolucci (Italia, 317’ - 1976)

"L’oeil du malin (L’occhio del maligno", di Claude Chabrol (Francia, 91’ - 1962)

"Batch ’81", di Mike De Leon (Filippine, 108’ - 1982)

"Non c’é pace tra gli ulivi", di Giuseppe De Santis (Italia, 107’ - 1950)

"La donna scimmia", di Marco Ferreri (Italia, 93’ - 1964)

"Cerný petr (L’asso di picche)", di Miloš Forman (Cecoslovacchia, 89’ - 1963)

"Deux ou trois choses que je sais d’elle (Due o tre cose che so di lei)", di Jean-Luc Godard (Francia, 87’ - 1967)

"Daïnah la métisse", di Jean Grémillon (Francia, 48’ - 1932)

"Les baliseurs du désert (I figli delle mille e una notte)", di Nacer Khemir (Tunisia, Francia, 95’ - 1984)

"Idi i smotri (Va’ e vedi)", di Elem Klimov (Urss, 143’ - 1985)

"Into the night (Tutto in una notte)", di John Landis (Usa, 115’ - 1985)

"Chikamatsu monogatari (Gli amanti crocifissi)", di Kenji Mizoguchi (Giappone, 102’ - 1954)

"Sanshô dayû (L’intendente sansho)", di Kenji Mizoguchi (Giappone, 126’ - 1954)

"Ochazuke no aji (Il sapore del riso al tè verde)", di Yasujirô Ozu (Giappone, 115’ - 1952)

"Close encounters of the third kind (Incontri ravvicinati del terzo tipo)", di Steven Spielberg (Usa, 137’ - 1977)

"Zéro de conduite", di Jean Vigo (Francia, 20’ - 1933)

"The revolt of mamie stover (Femmina ribelle)", di Raoul Walsh (Usa, 93’ - 1956)

"The old dark house (Il castello maledetto)", di James Whale (Usa, 72’ - 1933)

CINEMA NEL GIARDINO:

(Film, incontri, visioni)

"Manuel", di Dario Albertini (Italia, 97’)

"Controfigura", di Rä Di Martino (Italia, Francia, Marocco, Svizzera, 75’)

"Woodshock", di Kate Mulleavy, Laura Mulleavy (Usa, 116’)

"Nato a Casal Di Principe", di Bruno Oliviero (Italia, Spagna, 96’)

"Suburra. La serie", di Michele Placido, Andrea Molaioli, Giuseppe Capotondi (Italia, 100’)

"Tueurs", di François Troukens, Jean-François Hensgens (Belgio, Francia, 86’)