Programma VIII Festival Internazionale del Cinema Patologico

Dario D’Ambrosi è lieto di presentare l’VIII Edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico, in programmazione dal 19 al 23 aprile 2017 presso la sede del Teatro Patologico (Via Cassia 472, Roma).

Non solo un appuntamento ricco di eventi, ma anche un concorso per lungometraggi e cortometraggi unico al mondo per la sua giuria interamente composta da ragazzi con disabilità studenti presso il Teatro Patologico. Un’iniziativa che intende promuovere il giovane cinema italiano e straniero ed attivare sinergie tra il mondo del cinema ed ambienti in cui si lavora sul disagio mentale e sociale, convinti che questo possa contribuire ad un’evoluzione del linguaggio cinematografico. Anche quest’anno moltissimi gli artisti e le personalità del mondo del cinema e della televisione che hanno scelto di aderire all’evento con performance dal vivo che coinvolgeranno anche i ragazzi del Teatro Patologico. Tra i partecipanti delle scorse edizioni ricordiamo Simone Cristicchi, Marco Giallini, Francesco Montanari, Claudio Santamaria, Riccardo Scamarcio, Maurizio Battista, Vinicio Marchioni, Sabrina Impacciatore, Marco Bocci, Alessandro Roja , Filippo Timi e Claudia Gerini.

Ecco qualche anticipazione sugli eventi in calendario:

MERCOLEDÌ 19 h21.00 Cerimonia di apertura del Festival con presentazione della Giuria composta dai ragazzi con disabilità del corso universitario di “Teatro Integrato dell’Emozione” e dell’accademia “La magia del Teatro”

h21.30 presentazione del libro Risalire in superficie del Prof. Alberto Siracusano

h22.00 proiezione del film Fai bei sogni di Marco Bellocchio

GIOVEDÌ 20 h19.00 proiezione dei cortometraggi in selezione ufficiale

h21.00 presentazione del libro Un autistico in famiglia di Luigi Mazzone e presentazione del film Tommy e gli altri di Gianluca Nicoletti

h22.00 proiezione del film Una diagnosi: autismo. 100.000 volti di Simonetta Lumachi e Marco M. Piras

VENERDÌ 21 h19.00 proiezione dei cortometraggi in selezione ufficiale

h21.00 proiezione del documentario Le ragazze di Villa Biondi di Melania Cacucci (Backstage del film La pazza gioia di Paolo Virzì)

SABATO 22 h21.00 proiezione del film documentario Ombre della Sera di Valentina Esposito

h23.00 corto teatrale Morituri non salutant di Pier Quarto (ispirato all’assassinio di Stefano Cucchi) con Elisabetta Scarano, Dario D’Ambrosi,Massimiliano Frateschi, Leonardo Mancini

DOMENICA 23 h19.00 Premiazione del lungometraggio e del cortometraggio vincitori del Festival e assegnazione di tutti gli altri premi tra cui: miglior regia, miglior attrice, miglior attore, miglior sceneggiatura, miglior fotografia, premio patologico, premio della giuria, premio Tor Vergata. Presenzierà alla premiazione l’attrice Paola Cortellesi.

h21.00 concerto del gruppo musicale Le Stringhe

h22.30 proiezione del cortometraggio e del lungometraggio vincitori (spazio saletta)

SOTTOSCRIZIONE 10€; 5€ per bambini sotto i 10 anni. È possibile sottoscrivere l’evento presso il Teatro Patologico dal lun al ven, dalle h11 alle h19, e in occasione degli spettacoli

INFO 06 31076259, 389 4290799, teatropatologico@gmail.com, www.teatropatologico.org, www.facebook.com/teatropatol...

FACILITIES possibilità di cenare e parcheggio gratuito