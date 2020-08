PSFF 2020: proclamati i finalisti della quarta edizione

Saranno venticinque i cortometraggi che saranno proiettati durante le tre serate finali del Picentia Short Film Festival, dall’11 al 13 settembre. Il bando, aperto dal 7 gennaio al 12 luglio, ha visto la partecipazione al concorso di 259 lavori, provenienti da 41 Paesi diversi, distribuiti tra Europa, Asia, Americhe e Oceania.

I cortometraggi selezionati per la sezione Horror&Thriller sono: “Acquario” di Lorenzo Puntoni (ITA, 2018, 15’), “Please” di Mauro Zingarelli (ITA, 2020, 9’), “The Barber” di Sergiy Pudich (UKR, 2020, 8’). Per la sezione “Past&Future”: “A Cup of Coffee with Marilyn” di Alessandra Gonnella (ITA, 2019, 18’), “Rondini” di Riccardo Petrillo (ITA, 2019, 12’), “Qui Vive” di Anais Debus (BEL, 2019, 20’).

I lavori finalisti della sezione Docs&Discovery, sono “Pandemic Chronicles” di Vittorio Zunino Celotto (ITA, 2020, 17’), “Partenopea” di Stratos Cotugno (ITA, 2019, 8’), “La Preghiera” di Kazuya Ashizawa (JAP, 2020, 26’).

Ad aver avuto accesso in finale, per la sezione Drama&Social: “Gameology” di Alessandra Cardone (ITA, 2019, 8’), “Il Mondiale in Piazza” di Vito Palmieri (ITA, 2018, 15’), “La Ricreazione” di Nour Gharbi (ITA, 2019, 15’), “Lella” di Michele Capuano (ITA, 2019, 15’), “L’Oro di Famiglia” (ITA, 2020, 15’).

Per la sezione Comedy&Comic sono stati selezionati: “Heart Rate” di Stephan Bookas (ENG, 2020, 8’), “La Ricetta della Mamma” di Dario Piana (ITA, 2018, 15’), “Ritorno a Casa” di Antonio De Gregorio e Mattia Marano (ITA/ALB/MNE, 2020, 15’), “Salse Connection” di Francesco Barozzi (ITA, 2019, 15’), “Uonted” di Daniele Bonarini (ITA, 2018, 13’).

Per la sezione Green&Nature, novità assoluta dell’edizione: “La lunga rotta” di Roberto Lo Monaco (ITA, 2020, 22’), “Single Point of Failure” di Janet De Nardis (ITA, 2020, 15’), “White as the snow and its cloak” di Margherita Marzari (ITA, 2020, 6’).

Infine la selezione Music&Videos vede finalisti: “All I Want” di Etienne Bochon, Charles Ghaloustians (FRA, 2020, 5’), “Pe ’mme – Ebbanesis” di Pasquale Luigi Carillo (ITA, 2019, 4’), “Red Omen” di Ed Roman (CAN/USA, 2018, 4’).

Sarà assegnato ai cortometraggi in concorso un premio a serata, conferito dalla Giuria Tecnica, composta da esperti del settore cinematografico, oltre varie menzioni assegnate rispettivamente dalla Giuria Stampa e dai partner del Premio Talentum. La Giuria Tecnica, che comporrà anche il parterre degli ospiti, sarà annunciata a breve sui canali social e sul sito del Festival.

La direzione del Festival è estremamente soddisfatta sia del numero dei lavori iscritti a questa quarta edizione sia della loro elevata qualità, nonostante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19 che ha rallentato notevolmente la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente. “Come ogni anno il momento più difficile del PSFF sta nel saper selezionare le opere iscritte, e in un momento di contrazione delle tempistiche lo spazio dato ad autori ed artisti è sempre più limitato ed esclusivo – ha affermato la direzione artistica composta da Antonio Palo, Luca Capacchione ed Erica De Lisio – La quarantena ci ha permesso però di dedicare ad ogni singolo cortometraggio abbastanza tempo e attenzioni in modo da poter fare valutazioni più mirate e allo stesso tempo condivisibili”.

Ora, però, spazio ai giurati per decretare i vincitori della quarta edizione del Picentia Short Film Festival

www.psff.it