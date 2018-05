Pubblicato il Bando Torno Subito 2018 – Catalogo Corsi Ass.For.SEO

Al via la quinta edizione del bando Torno Subito, intervento della Regione Lazio che finanzia con un contributo fino a 7.000 euro percorsi integrati di studio e lavoro in contesti nazionali e internazionali (oltre a rimborsare le spese di viaggio e permanenza per l’intero periodo formativo). Il progetto Torno Subito offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni - che siano universitari, laureati o diplomati residenti nel Lazio - l’opportunità di accrescere o migliorare le proprie competenze con un’esperienza formativa realizzata fuori dalla regione, in Italia e all’estero, per reimpiegarle sul territorio regionale attraverso un tirocinio di 3 mesi retribuito con 2.400 euro.

Ass.For.SEO, Ente di Formazione riconosciuto a livello Nazionale dal Ministero del Lavoro ai sensi della L. 40/87, accreditato alla Regione Lazio, anche per questa edizione, ha strutturato un proprio catalogo di corsi di formazione dedicati al cinema. I corsi riguardano le professioni tecniche del cinema (produzione, filmmaking, sceneggiatura, tecniche di ripresa e fotografia, recitazione e management del settore cinematografico) e sono organizzati in collaborazione con le migliori scuole internazionali come la Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Los Angeles, la NYFA New York Film Academy di Los Angeles e New York, la Business School - Sole 24 Ore di Milano, l’ ENERC Escuela Nacional de Experimentación Y Realizacion Cinematografica - Incca di Buenos Aires, l’EICTV Escuela Internacional De Cine Y Television - di San Antonio De Los Baños di Cuba.

Ass.For.SEO offre assistenza gratuita ai ragazzi interessati ai propri percorsi formativi, fornendo le informazioni per la partecipazione all’iniziativa e supporto alla presentazione del progetto.

Con l’intento di presentare nel dettaglio i percorsi proposti, Ass.For.SEO organizza specifici incontri informativi.

