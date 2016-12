QR Orchestra - “Abbandono”: 10 e 11 dicembre

QR Orchestra – “Abbandono”: musica, fotografia, poesia e realtà aumentata per la rivalutazione degli spazi pubblici in disuso è un progetto che si potrebbe definire più che “ambizioso” – “folle”. QR Orchestra è un quintetto nato dall’esperienza di improvvisazione maturata con l’Orchestra Aperta del Conservatorio S. Cecilia di Roma; ora propone, in anteprima, nelle Marche un doppio appuntamento artistico-musicale.

L’improvvisazione sonoro-musicale del gruppo romano si fonderà con altri materiali provenienti dai percorsi di ricerca di alcuni artisti, anche marchigiani: Marco Criante e Stefano Mancini per la fotografia, Giacomo Alessandrini per i testi in prosa e Giulia Merelli alla recitazione. Preziosa è la partecipazione del poeta Filippo Davoli che fornirà alcuni suoi testi inediti, scritti per l’occasione, allo spettacolo. Dirigerà Ludovico Peroni tramite la tecnica della Conduzione Chironomica.

La formazione del quintetto: Francesco Briotti (tastiere), Federico Chiarofonte (batteria), Riccardo Chinni (basso), Daniele Gherrino (chitarra), Alessandro Bolsieri (sax, solo per l’11 dicembre).

Sarà un’occasione per venire a contatto con un modo di fare e comunicare la musica e l’arte in maniera sperimentale, innovativa e calata nel tessuto sociale. Non a caso il gruppo ha voluto sintetizzare la propria ricerca tramite una curiosa locandina che, attraverso l’utilizzo di un’applicazione per smartphone, riesce a nascondere suoni, immagini (a volte inquietanti e che invitano alla riflessione) con la tecnologia della realtà aumentata.

Gli appuntamenti sono:

* 10 dicembre, ore 21:20, presso l’ex cine-teatro di Montappone (FM)

* 11 dicembre, ore 18:45, presso l’ex scuola di via Colombo (località “Giardini”) di Montecosaro Scalo (MC).

L’iniziativa è curata e promossa da RM Musica e Associazione Quattro/Quarti Staradio* e con il patrocinio del Comune di Montecosaro. L’ingresso è gratuito.