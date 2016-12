Quattordicesima edizione di MoliseCinema dal 2 al 7 agosto

Partirà il prossimo due agosto la quattordicesima edizione di MoliseCinema, festival delle immagini in movimento che si tiene nella splendida cornice del paese di Casacalenda.

Nel territorio più volte descritto e raccontato dalla penna appassionata di Francesco Jovine, anche quest’anno si avrà un ricco programma fatto di proiezioni, incontri, dibattiti, eventi ufficiali e collaterali. A far da demiurgo ci sarà il direttore artistico Federico Pommier Vincelli che, con il suo ottimo staff, continua il focus di qualità sui cortometraggi con la sezione Paesi in corto, caratterizzata dalla proiezione di innumerevoli opere originali provenienti da tutto il mondo. È questa la sezione che più dichiara la mission del Festival, di fatto una manifestazione che punta su una precisa forma espressiva e sui giovani talenti del panorama internazionale che, in passato, hanno lietamente vissuto la vetrina di Casacalenda come trampolino di lancio.

Con la sezione Paesi in lungo gli spettatori potranno godersi le migliori pellicole dell’ultimo anno di cinema italiano nell’Arena, struttura che si adagia nella piazza centrale del paese sfruttando la naturale e suggestiva cornice donata dall’architettura del piccolo borgo. Tra gli ospiti la brava e talentuosa Eleonora Danco, uno dei volti femminili più importanti del cinema italiano, Isabella Ragonese, e poi l’attore Davide Giordano, i registi Mario Balsamo, Francesco Miccichè e l’ideatore, autore dei "The Pills" Luca Vecchi.

Tra gli eventi collaterali, che caratterizzeranno la ricca drammaturgia di MoliseCinema, segnaliamo la mostra di Paolo di Paolo dal titolo “Un mondo di cinema”, in cui si potrà apprezzare l’immaginario vivo e da lanterna magica del cinema anni Cinquanta, con scatti “rubati” a Marcello Mastroianni, Kim Novak, Anna Magnani, Raquel Welch; interessante anche la zoomata sul mondo del web e sulla serialità televisiva, con molti contributi video, interviste e dibattiti tra cui un focus sulle figure di Don Draper e Frank Underwood, protagonisti delle serie cult Mad Men e House of Cards. Inoltre ci sarà una retrospettiva sul cinema e l’arte di Luigi Comencini. Non resta dunque che attendere il due agosto per vivere una manifestazione che da sempre propone contenuti di qualità in un “mondo” raccolto, suggestivo e affascinante.