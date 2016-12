Racconti dal vero all’Apollo 11/ giovedì 22 dicembre serata romana per Cinema Komunisto, alla presenza della giovane autrice, la regista Mila Turajlic‏

Proiezione di Cinema Komunisto ( Serbia – 2010 - 100’ ), alla presenza della giovane autrice, la regista Mila Turajlic, Giovedì 22 dicembre ore 21 presso il Centro Aggregativo Apollo 11 di Via Bixio, 80/a a Roma.

Scritto e diretto da: Mila Turajlic - Prodotto da: Dragan Pesikan - Produttori: Dragan Pesikan, Mila Turajlic, Iva Plemic, Dejan Petrovic, Goran Jesic - Montaggio: Aleksandra Milovanovic - Direttore della fotografia: Goran Kovacevic - Musiche originali: Nemanja Mosurovic - Sound design: Aleksandar Protic - Graphic design: Jelena Sanader - Ricerche d’archivio: Mila Turajlic - Post produzione: Cinelabs Belgrado - Prodotto in associazione con: Dribbling Pictures, 3k Productions & Intermedia Network - Con il supporto di: Film Center Serbia, Città di Belgrado, Jan Vrijman Fund, Ert Greece, Film in Serbia, Us Aid - Sviluppato in collaborazione con: Documentary Campus, Masterschool IdfAcademy Summer, School Archidoc, Edn Workshop, Docs at Thessaloniki - distribuzione: Cineclub Internazionale

Cinema Komunisto ci fa viaggiare attraverso i resti dell’industria cinematografica di Tito, esplorando l’ascesa e la caduta dell’illusione cinematografica chiamata Jugoslavia. Utilizzando rare riprese tratte da decine di film jugoslavi dimenticati, così come inediti materiali d’archivio provenienti da set di film e proiezioni private di Tito, il documentario ricostruisce la narrazione di un Paese, le storie raccontate sullo schermo e quelle nascoste dietro di esso. Stelle come Richard Burton, Sofia Loren e Orson Welles aggiungono un tocco di glamour allo sforzo nazionale, apparendo in super-produzioni finanziate dallo Stato. Leka Konstantinovic fu il proiezionista personale di Tito, per 32 anni. In quel periodo, mostrò al Presidente della Jugoslavia un film ogni notte, per un totale di 8801 film. Insieme a registi jugoslavi, come quello preferito di Tito, star cinematografiche, compreso il più famoso attore di film di parte, al capo degli studi centrali cinematografici con collegamenti con la polizia segreta - tutti raccontano come la storia della Jugoslavia sia stata costruita sullo schermo.

DALLA RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE:

"... un collage documentario di 60 anni di cinema jugoslavo sotto il regime comunista." - Wall Street Journal "... una sfida che avrebbe potuto mettere in difficoltà anche il regista più esperto: creare un film su un Paese che non esiste più." - New York Times "L’affascinante e coinvolgente documentario Cinema Komunisto è un must per gli appassionati di cinema... traccia meravigliosamente la storia della ex Jugoslavia attraverso il suo cinema." - Screen International "Questo documentario esaustivamente ricercato ed elegantemente montato esplora l’eredità cinematografica della ex Jugoslavia" - The London Times "La Jugoslavia non esiste più, ma la sua storia lo fa ancora. Chi lo dirà? Turajlic inizia il discorso con questo bellissimo film" - Capital New York

PREMI:

Gold Hugo per il migliore documentario al Chicago International Film Festival, USA - Premio Alpe Adria Cinema per il migliore documentario al Trieste Film Festival - FOCAL International Award per il miglior uso di filmati d’archivio in una produzione artistica - FIPRESCI Serbia Best Documentary Film nel 2011 - Grand Prix du Jury Festival International du cinéma d’Alger, Algeria - Best Balkan Newcomer Dokufest, Prizren - Migliore regista debuttante Makedox, Macedonia - Premio per il migliore montaggio Cinema City, Serbia - Premio del pubblico Views of the World, Cipro - Premio del pubblico UnderhillFest, Montenegro - Premio del pubblico Cinema City Festival, Serbia - Menzione d’onore della Giuria It’s All True Festival, Brasile - Menzione d’onore della Giuria Uruguay International Film Festival, Uruguay - Menzione d’onore della Giuria Cape Winelands Film Festival, Sudfrica - Menzione d’onore della Giuria UnderhillFest, Montenegro - Premio speciale della Giuria Balkan Film Festival, Albania.