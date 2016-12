Racconti dal vero all’Apollo 11/ giovedì 24 novembre, ore 21, Patience, patience. T’iras au paradis! Presentano Concita De Gregorio e Andrea Segre

“Perché il cinema è la vita e la vita è il cinema”, per questo l’Apollo 11, da ormai moltissimi anni, porta avanti la sua battaglia per un cinema di qualità, coraggioso, capace di sfuggire a dettami e stilismi prestabiliti. Un cinema attento alla dimensione sociale che lo circonda e capace di rappresentarla, facendosi strumento critico e analitico della stessa. Il cosiddetto cinema del reale,a lungo bistrattato dai circuiti tradizionali, che proprio grazie all’Apollo 11 – oggi, meglio conosciuto come ’la casa del documentario’, dei"racconti dal vero" – è riuscito ad uscire al di fuori di quella piccola nicchia all’interno della quale era stato relegato.

Anche Patience, patience. T’iras au paradis! - risponde a queste esigenze e consolida il gemellaggio continuo tra ZaLab e Apollo 11, nel nome del cinema e della cultura. L’evento è promosso con il sostegno di Siae.

Il film di Hadja Lahbib racconta con sguardo delicato e intimo la vita di un gruppo di donne marocchine, immigrate in Belgio negli anni Sessanta, al seguito dei loro mariti. “Patience, patience. T’iras au paradis!” (“Porta pazienza e andrai in paradiso!) è il ritornello ripetuto mille volte per aiutare queste donne a subire la propria vita senza mai lamentarsene. Cinquant’anni anni dopo, sono il gusto e la curiosità per l’emancipazione a muoverle. Queste donne si riscoprono incredibilmente gioiose, capaci di un’autoironia profonda e assolutamente disinibita. Questo film le accompagna nelle loro molteplici scoperte, con la semplicità delle loro ballate, il calore della loro femminilità e del loro humour…

Maggiori informazioni sul film e la regista:

www.zalab.org/projects/patie...

Patience, patience. T’iras au paradis! di Hadja Lahbib (Belgio, 2014)

Cinema Apollo Undici – Via Nino Bixio, 80/a – 00185 Roma

Dal 24 al 27 Novembre Ore 21

Il costo del biglietto è di 5€ + la tessera associativa Apollo11.

Guarda il trailer e l’evento facebook

Il 24 novembre, alle ore 21, la prima proiezione romana del documentario sarà presentata da Concita De Gregorio e Andrea Segre.

ZaLab presenta Patience, patience. T’iras au paradis! di Hadja Lahbib (Belgio, 2014) in una serie di proiezioni presso il Cinema Apollo Undici, dal 24 al 27 novembre 2016.

La distribuzione cinematografica in Italia vive un momento di forte difficoltà, molte sale chiudono ed è sempre più difficile far circolare film indipendenti. ZaLab lancia a tutti un messaggio chiaro e aperto: non aspettate che i film arrivino nelle sale delle vostre città e non accontentatevi di trovarli in rete, ma partecipate alla loro distribuzione.

ZaLab da dieci anni fa distribuzione civile, propone a chiunque di diventare organizzatore diretto di proiezioni e incontri per condividere la necessità che il cinema sia strumento irrinunciabile di cultura e democrazia. Singoli cittadini, associazioni, movimenti, liberi esercenti possono attivarsi insieme a noi per far sì che il cinema indipendente raggiunga il più grande numero possibile di spettatori nelle sale e in qualsiasi altro spazio pubblico.

Negli ultimi dieci anni abbiamo applicato questo metodo soprattutto ai nostri film, ora allarghiamo l’offerta con film di altri autori internazionali: il primo che proponiamo è Patience, patience. T’iras au paradis! di Hadja Lahbib, regista e giornalista belga di origine marocchina.

Il film di Lahbib racconta con sguardo delicato e intimo la vita di un gruppo di donne marocchine, immigrate in Belgio negli anni Sessanta, al seguito dei loro mariti. “Patience, patience. T’iras au paradis!” (“Porta pazienza e andrai in paradiso!) è il ritornello ripetuto mille volte per aiutare queste donne a subire la propria vita senza mai lamentarsene.

Cinquant’anni anni dopo, sono il gusto e la curiosità per l’emancipazione a muoverle. Queste donne si riscoprono incredibilmente gioiose, capaci di un’autoironia profonda e assolutamente disinibita.

Questo film le accompagna nelle loro molteplici scoperte, con la semplicità delle loro ballate, il calore della loro femminilità e del loro humour…

Maggiori informazioni sul programma delle serate:

www.zalab.org

comunicazione@zalab.org

Maggiori informazioni sul film e la regista:

www.zalab.org/projects/patie...

Distribuzione ZaLab:

distribuzione@zalab.org