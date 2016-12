Sono più di venticinque anni che in Val di Susa si combatte contro il progetto della linea ferroviaria Tav Torino-Lione. A scagliarsi contro la realizzazione di questa, non sono solo “pericolosi reazionari”, ma la maggior parte degli abitanti della Valle che si rifiutano di accettare l’indifferenza con cui la politica tratta la questione. E Daniele Gaglianone ce l’ha già raccontato pochi anni fa con il suo Qui (2014), un coraggioso racconto corale. E, proprio in questa occasione, il regista ha conosciuto Luca Rastello, scrittore e giornalista “doc”. Rastello, con la sua “voce libera di persona d’eccezione” – come la descritto Goffredo Fofi nel ricordo commosso a lui dedicatogli gli ha raccontato del viaggio che aveva compiuto qualche mese prima tra Lisbona e Kiev, lo stesso da cui, poi, ha preso corpo il suo Binario morto: Lisbona-Kiev, i fantasmi dell’alta velocità. Gaglianone ripercorre quei giorni di confessioni, anche intime, con lo scrittore che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la tormentata vicenda che prende vita intorno ai cosiddetti “No Tav”. Da questo incontro è nato il documentario Una stanza di casa mia. Val di Susa e dintorni: una conversazione con Luca Rastello che sarà presentato in anteprima romana martedì 12 aprile alle 20,30 presso l’Apollo 11, con il sostegno di Siae.

Al termine della proiezione Goffredo Fofi ne discute con il regista Daniele Guaglione. Saranno presenti amici e colleghi di Luca Rastello: Giorgio Morbello, Vittorio Giacopini, Mario Boccia, Livio Quagliata e la figlia Elena Rastello.

Ingresso 5€ con tessera associativa Apollo 11 (La tessera annuale è sosttoscrivibile al costo di 8 Euro pagabili in 4 rate trimestrali da 2 Euro, se è pagata in un’unica soluzione è sottoscrivibile al costo di 5 Euro.)

Una stanza di casa mia. Val di Susa e dintorni - Una conversazione con Luca Rastello.

Regia: Daniele Gaglianone

Idea: Conversazione con Luca a cura di Daniele Gaglianone e Giorgio Cattaneo

Riprese: Walter Magri

Suono in presa diretta: Vito Martinelli

Edizione: Enrico Giovannone

Prodotto da Valentina Del Buono

Produzione: Kio film con Babydoc film

Distribuzione: Kio film con Pablo

Durata: 61’ anno: 2015