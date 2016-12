RACCONTI DAL VERO – RACCONTI DAL MONDO: Si scrive documentario, si legge cinema

In un momento in cui sono sempre di più le sale cinematografiche a rischio, l’Apollo 11, associazione che da più di dieci anni si batte per la diffusione del documentario italiano (oltre che alla promozione di film d’essai internazionali, proiettati rigorosamente in lingua originale con sottotitoli, o a serate dedicate ad eventi musicali e/o alla scrittura) attraverso circuiti distributivi alternativi, vuole riconfermarsi come centro aggregatore di istanze socio-culturali distinte attraverso una rassegna annuale (da marzo a dicembre, con alcune anticipazioni “fuori stagione”) che settimanalmente propone proiezioni ed incontri con gli autori.

Un’iniziativa, questa, che acquista un’importanza maggiore nell’anno in cui Gianfranco Rosi, reduce da un Leone d’Oro vinto con il suo Sacro GRA, si porta a casa anche un Orso d’Oro con la sua ultima fatica Fuocoammare, raffinata testimonianza delle tragiche vicende di Lampedusa. Di fatto, negli ultimi anni, sempre maggiori sono state le attenzioni che, non solo gli addetti ai lavori, ma anche il grande pubblico hanno rivolto al cosiddetto “cinema del reale”, sintomo di un’esigenza che non tocca solo gli animi più sensibili di alcuni autori ma che viene percepita da un pubblico sempre più variegato. Una conquista tutta italiana che, senza dubbio, in parte si deve anche al lavoro pionieristico di Apollo 11, che nella sua lunga attività ha incentivato la produzione e la distribuzione di documentari principalmente ma non solo italiani, fidelizzando spettatori sempre più consapevoli ed appassionati.

Con uno sguardo sempre vigile ed attento alle nuove tendenze ed ai giovani autori o a cineasti esperti come Leonardo Di Costanzo, Alina Marazzi ed Antonietta De Lillo, Costanza Quatriglio, Alessandro Rossetto, fino a Cecilia Mangini – tanto per citare qualche nome passato per le sale dell’Apollo 11 – senza mai dimenticare, però, l’opera di grandi autori del passato come Vittorio De Seta, a cui è stata dedicata la retrospettiva del 2004 Vittorio de Seta. La Poesia del Reale. Una vivace e dinamica realtà culturale, quella dell’Apollo 11, che con il suo operato ha anche anticipato ed aperto la strada a successive esperienze di nuove sale, istituzionali, cineclub o anche spazi occupati, che hanno dato ospitalità al cinema della realtà.

L’Apollo 11

Questa iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione alla riscoperta del documentario già avviato da anni dall’Associazione Apollo 11. L’associazione nasce da iniziative artistiche di sensibilizzazione pubblica che hanno consentito, grazie all’intervento del Comune di Roma, di salvare L’Apollo, mitica sala cinematografica romana edificata nel 1916 e che stava per essere trasformata in sala Bingo. L’intento originario era quello di trasformare lo spazio in un Cinema della Memoria, cioè in un laboratorio multidisciplinare che potesse dare asilo alle nuove culture subalterne (molte delle quali già presenti da anni all’Esquilino), e allo stesso tempo diffondere opere cinematografiche emarginate e clandestine, in primis il documentario, lavorando così sul piano della riscoperta e della valorizzazione di un genere cinematografico dotato di raffinata e fervente ricerca espressiva in contrasto con i “confezionatori di realtà televisive”. In particolare la rassegna di film documentari Racconti dal Vero nasce nel 2004 da un’iniziativa dell’Associazione Culturale Apollo 11 in collaborazione con Doc/it (Associazione dei Documentaristi Italiani) dedicando una retrospettiva in omaggio a Vittorio de Seta (Vittorio de Seta. La Poesia del Reale). Da allora, sono passati circa dieci anni e Apollo 11 continua ad organizzare con successo la rassegna che, ormai, è divenuto un vero e proprio appuntamento fisso del giovedì sera, con la proiezione dei migliori documentari italiani, potendo essere considerata la rassegna dedicata ai documentari di creazione più antica e longeva d’Italia.

Il progetto

Racconti dal vero – Racconti dal mondo è una rassegna cinematografica incentrata sul documentario d’autore e di creazione italiano e internazionale. Il progetto vuole realizzare una stagione di programmazione nell’anno 2016, da marzo a dicembre, con una o due proiezioni settimanali e, con l’aggiunta di eventuali teniture di alcuni film nel week-end, costituendosi come una sorta di Festival permanente del cinema documentario a Roma. Gli incontri saranno concepiti come eventi, unendo alla proiezione del film la presenza degli autori, del cast artistico e tecnico, di studiosi e specialisti di diversi settori disciplinari coordinati da un critico cinematografico esperto che condurrà il Q&A coinvolgendo anche il pubblico presente.

Obiettivi

L’intento di Apollo 11 è quello di recuperare e favorire un rapporto privilegiato con la realtà, stimolare i registi di domani a sapersi mettere in ascolto, e saper costruire delle storie con i “racconti dal mondo” che ci circondano. Se ha ancora senso distinguere la finzione dalla realtà, così come il cinema industriale dai documentari, l’iniziativa vuole stare dalla parte di chi racconta il vero, perché pensiamo semplicemente che un documentario sia un film e la cronaca di un viaggio valga spesso più di un romanzo. Quante volte si ha l’impressione che la realtà offra degli spunti migliori, essendo un calderone sempre disponibile dove basta affondare le mani per estrarne un soggetto bello e pronto? Eppure chi ci ha provato sa che quello è solo l’inizio di un lungo lavoro, dove ognuno trova una strada per rappresentare la verità che gli sta a cuore. L’indagine sui “materiali della realtà” necessita di una visione indipendente e personale che liberi un’originalità stilistica con la quale sperimentare uno sguardo autoriale svincolato dai condizionamenti produttivi e dai modi rappresentativi consolidati. Così facendo, questa rassegna vuole riflettere sulla percezione della realtà attraverso i media, soprattutto oggi che siamo quotidianamente sottoposti ad un crescente bombardamento d’immagini. Rivendicare l’idea che il documentario a carattere creativo non è – e non deve essere – considerato una cosa altra rispetto al cinema, ma un’esigenza importante, nonché una sfida decisiva della cultura visiva contemporanea, necessaria non solo per chi si occupa di cinema.

Lista provvisoria di serate-evento da realizzare il giovedì sera alle ore 21.00 a partire dal 17 marzo fino a dicembre 2016 con una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto.

17 MARZO

LA RAGAZZA CARLA di Alberto Saibene

Ospiti: Andrea Cortellessa, Alberto Saibene, Gianfilippo Pedote, Carla Chiarelli, Cetta Pagliarani, Lia Pagliarani

18 MARZO

DUSTUR di Marco Santarelli

Ospite: Marco Santarelli

23 MARZO

GIOVANNA CAU. DIVERSAMENTE GIOVANE di Marco Spagnoli

Ospiti: Giovanna Cau, Marco Spagnoli, Jacopo Mosca

24 MARZO

LA LINEA SOTTILE di Paola Sangiovanni, Nina Mimica

Ospiti: Paola Sangiovanni, Daniele Vicari, Sonia Bergamasco

31 MARZO

LA NOSTRA QUARANTENA di Peter Marcias

7 APRILE

LOVE IS ALL – PIERGIORGIO WELBY, AUTORITRATTO di Francesco Andreotti, Livia Giunti

Ospiti: Francesco Andreotti, Livia Giunti, Mina Schett Welby, Carla Welby, Filomena Gallo, Guido Vitiello

12 APRILE

UNA STANZA DI CASA MIA. VAL DI SUSA E DINTORNI. CONVERSAZIONE CON LUCA RASTELLO di Daniele Gaglianone

Ospiti: Goffredo Fofi, Daniele Gaglianone

21 APRILE FUORICLASSE. LA SCUOLA POSSIBILE di Stefano Collizzolli, Michele Aiello

Prossimamente:

ENRICO LUCHERINI. NE HO FATTE DI TUTTI I COLORI di Marco Spagnoli

OGGI INSIEME DOMANI ANCHE di Antonietta De Lillo

L’ESERCITO PIÙ PICCOLO DEL MONDO di Gianfranco Pannone

87 ORE di Costanza Quatriglio

BELLA E PERDUTA di Pietro Marcello

EVELSTOKE, UN BACIO NEL VENTO di Nicola Moruzzi

ALFREDO BINI – L’OSPITE INATTESO di Simone Isola

MIA MADRE FA L’ATTRICE di Mario Balsamo

LORO DI NAPOLI di Pierfrancesco Li Donni

VINCENZO DA CROSIA di Fabio Mollo

IL SUCCESSORE di Mattia Epifani

SICILY JASS di Michele Cinque

IL SOLENGO di Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

L’OMBELICO MAGICO di Laura Cini

LUCE MIA di Lucio Viglierchio

THE SWEDISH THEORY OF LOVE di Eric Gandini

PORN TO BE FREE di Carmine Amoroso

OFELIA NON ANNEGA di Francesca Fini