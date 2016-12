Rassegna di teatro narrazione – Il dono della diversità X Edizione “La diversità del tempo”

La Rassegna di teatro narrazione Il dono della diversità, ideata da Alessandro Ghebreigziabiher e realizzata negli anni grazie alla collaborazione di Cecilia Moreschi, giunge nel 2016 alla decima edizione. Alla base del nostro lavoro c’è stata fin dall’inizio la consapevolezza che la diversità non sia qualcosa di dovuto, che ci spetti di diritto, bensì, un regalo da conquistare. Un dono della natura, che ha nella diversità la sua più precisa connotazione. La diversità è la realtà, non esiste roba uguale al mondo. Creature viventi o cose inanimate, l’uguaglianza è un’illusione. Siamo noi che dovremmo rendere alcune cose identiche, anche se non lo sono affatto. Come i diritti umani e le libertà civili, per dirne due a caso. La diversità è un dono perché come tale va scartato. Bisogna rompere la carta, fare in pezzi la confezione, ovvero spazzare via le superficialità che ci dividono per scovare la vera ricchezza. In breve, noi tutti. E quale modo migliore esiste per incontrarci che raccontare e ascoltare storie? Nel 2007 c’è stata la prima edizione, La diversità dei metodi narrativi. Nel 2008 il filo conduttore deciso fu La diversità dei narratori e abbiamo pubblicato un bando in varie lingue straniere, insieme anche ad alcuni dialetti nostrani, tra cui Napoletano, Calabrese e Romanesco. Hanno richiesto la loro partecipazione circa settanta artisti e compagnie da nord a sud, con spettacoli molto interessanti ed estremamente originali. La terza edizione è stata dedicata a La diversità delle storie, storie vere, e si è svolta a giugno 2009. La quarta ha avuto come tema La diversità delle notizie, giugno 2010. La quinta La diversità dei sogni, maggio 2011 e la sesta La diversità dell’amore, maggio 2012. La settima edizione ha avuto un titolo quanto mai attuale, La diversità della crisi, aprile 2013. L’ottava è stata La diversità delle favole, aprile 2014 e la nona La diversità della paura, aprile 2015. Per il 2016, abbiamo scelto come tema il tempo, ovviamente non a caso. La decima edizione, La diversità del tempo, avrà luogo a Roma, presso il Teatro Planet, dal 29 aprile all’8 maggio

