RAVENNA NIGHTMARE FILM FEST XVIII - The dark side of movies - 31 ottobre / 8 novembre 2020

Si è conclusa la conferenza stampa virtuale di presentazione della diciottesima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest, che segna il preludio alla nuova Online Edition del Festival. Il RNFF si rinnova, ma resta fedele alle sue origini, con una nuova edizione ricca di ospiti ed eventi, in streaming online dal 31 ottobre all’8 novembre su MyMovies.it. Presenti come relatori della conferenza: Franco Calandrini, direttore artistico del festival, Elsa Signorino, Asessora alla Cultura del comune di Ravenna, Martina Porziani, redattrice di MYmovies.it, Silvia Moras, programmer e responsabile del Concorso Lungometraggi, Valentina Scentoni, organizzazione generale Ravenna Nightmare, Davide Zanza, membro dell’Emilia-Romagna Film Commission e Marco del Bene, fondatore e presidente di A.S.C.I.G – Associazione per gli Scambi culturali fra Italia e Giappone.

”La situazione di emergenza provocata dal Covid-19 ha particolarmente penalizzato – ha sottolineato l’assessora alla Cultura Elsa Signorino - le realtà culturali, tra le quali appunto quelle che si occupano di cinema. Questa edizione innovativa, totalmente online, del Ravenna Nightmare Film Fest manda un messaggio di speranza di una nuova ripartenza anche all’interno del panorama cinematografico. Il coraggio di non fermare un festival così amato deve essere premiato e l’invito è dunque quello di seguire in diretta tutti i film che accenderanno i riflettori su ogni aspetto del lato oscuro del cinema in questa edizione che vedrà come ospiti alcuni dei più grandi registri nazionali ed internazionali del genere dark.”

La partnership con MYmovies.it, coronamento di questa nuova edizione, permette al festival di raggiungere una dimensione ancora più internazionale, ottenendo una distribuzione della sua offerta artistica su tutto il territorio italiano e intercettando un target ancora più attento e interessato a quel lato oscuro del cinema di cui il RNFF è l’icona. “Siamo entusiasti di inaugurare la partnership con il RNFF con un programma così ricco di ospiti e opere provenienti da tutto il mondo. La nuova Online Edition rappresenta un’opportunità speciale per estendere i confini del festival e portarlo all’attenzione di un pubblico ancora più ampio, che siamo felici di accogliere per la prima volta nella nostra sala virtuale."affermaGianluca Guzzo, AD e co-founder di MYmovies.it

A rendere ancora più internazionale l’atmosfera del Festival, un ospite d’eccezione: Marco Bellocchio, celebre regista premiato con il Leone d’Oro alla carriera e il David di Donatello alla regia, al quale verrà attribuito l’Anello d’Oro Special Edition, per il suo incredibile talento artistico. Inoltre, il volto del regista figurerà nel manifesto ufficiale della XVIIIa edizione del Festival. Tra i suoi capolavori quello scelto per rappresentare il lato oscuro del suo cinema sarà Sangue Del Mio Sangue, affine alle tematiche misteriose ed enigmatiche del RNFF. Il Festival assegnerà inoltre il premioMedaglia al Valore ai Manetti Bros., registi e innovatori, che hanno contribuito al rinnovamento del cinema italiano. I due fratelli romani cresciuti fra i fumetti e i B movie, hanno fatto dell’innovazione il loro marchio di fabbrica, restando fedeli al loro immaginario pur spaziando tra i generi. Dei due fratelli verrà proiettato l’iconico L’Arrivo di Wang, il loro iconico giallo sci-fi dal gusto pulp.

"Il concorso internazionale lungometraggi permetterà agli spettatori di compiere due importanti viaggi: uno puramente geografico e l’altro emotivo, introspettivo, magico. La possibilità di poter esplorare il mondo e nel contempo cogliere il meglio della produzione cinematografica internazionale rimanendo sul divano della propria casa ha sicuramente un grande valore aggiunto. Paesaggi, tramonti, tradizioni, colori, emozioni, ma anche paure, inquietudini, turbamenti e incubi. Il secondo viaggio ci guiderà nel lato più misterioso della cinematografia internazionale, intima e al contempo inquietante. Una sorta di traversata dantesca nei gironi infernali della psiche, attraverso gli sguardi dei registi e delle loro opere!" afferma la programmer Silvia Moras a proposito della selezione dei lungometraggi.

Colonne portanti del festival infatti saranno il Concorsi Internazionali di corti e lungometraggi, che faranno scoprire al grande pubblico nazionale il lato oscuro del cinema in formato corto e lungo. In merito alla selezione dei cortometraggi in gara, Roberto Artioli dichiara: “Per il circolo Sogni è sempre un piacere e un onore collaborare con il Nightmare Film Festival. Anche quest’anno il percorso cinematografico proposto dalla manifestazione è ricchissimo di opere di assoluto valore. Mondi oggi distanti e quasi irraggiungibili, per effetto delle restrizioni dovute alla pandemia, potranno essere scoperti grazie alla magia del cinema. Non vediamo l’ora di immergerci nella nuova edizione.”

Nuovi protagonisti e volti noti popolano invece Contemporanea, la sezione che scopre e valorizza il lato oscuro del cinema moderno. Fra i nuovi volti Andrej A. Tarkovskij, il figlio del celebre regista, presenterà al festival il suo intimo omaggio al padre: Andrej Tarkovskij-il cinema come preghiera, un documentario biografico che spiega la poetica del grande cineasta. Molto atteso anche Donato Sansone, regista pulp che presenterà al Festival i suoi corti più famosi. Fra i volti noti invece torna Bertrand Mandico, che, dopo aver vinto il premio della critica nella scorsa edizione, propone un nuovo suggestivo lavoro: The Return of Tragedy, rinnovando la sua estetica creepy e gender fluid. Infine, fra tra le perle più interessanti di questa edizione due cortometraggi imperdibili: Nimic, il nuovo corto del regista candidato all’Oscar, Yorgos Lanthimos, autore di capolavori come The Lobster, La Favorita e Dogtooth, e The Fall, ultimo lavoro di Jonathan Glazer, apprezzatissimo per il suo film rivelazione Under the Skin.

La sezione Showcase Emilia-Romagna, nata per valorizzare i film prodotti sul territorio Emiliano Romagnolo, in collaborazione con l’Emilia-Romagna Film Commission, avrà l’onore di presentare The Sky Over Kibera, nuova opera cinematografica del regista teatrale Marco Martinelli, Gli Anni Amari, l’intimo e potente omaggio di Andrea Adriatico a Mario Mieli, e Ascoltami, il disperato e fantascientifico dramma familiare di Andrea Recchia. Così dichiara Davide Zanza, membro dell’Emilia-Romagna Film Commission: “La Regione Emilia-Romagna in questi anni attraverso i bandi di sostegno alla produzione cinematografica è riuscita a trasformare il territorio regionale in un grande set cinematografico attraendo nuove produzioni e consolidando le nostre eccellenze professionali. Inoltre continua a sostenere e a far crescere i festival cinematografici come il Ravenna Nightmare Film Fest, che anche quest’anno porta all’attenzione dello spettatore un ricco e stimolante programma che si apre al mondo e dal mondo arriva verso il nostro territorio.”

Ritorna anche Ottobre Giapponese, la sezione dedicata alla cinematografia nipponica, che proporrà quest’anno una retrospettiva sul candidato all’Oscar Koji Yamamura, regista e animatore fra i più importanti di sempre, nonché uno straordinario documentario in anteprima nazionale: Mishima: l’ultimo dibattito, documentario sullo storico dibattito di Mishima di fronte ai mille studenti dell’università di Tokyo nel 1969. “La retrospettiva su Yamamura fa parte del progetto di portare i maestri dell’animazione indipendente giapponese al pubblico italiano e ci fa piacere farlo con un autore geniale e innovativo come Yamamura. Inoltre, per ricordare il 50esimo anniversario della morte di Mishima Yukio avremo l’anteprima per l’Italia del nuovissimo documentario Mishima: l’ultimo dibattito, di Toyoshima Keisuke. La sezione Ottobre Giapponese prevede altre anteprime, in collaborazione con Sakura Film production.” afferma Marco Del Bene, presidente e fondatore dell’ASCIG.

Nasce infine quest’anno Celebrazioni, la sezione che celebra i grandi nomi degli autori che hanno contribuito alla rinascita artistica del nostro paese. Due sono i nomi che verranno onorati quest’anno: Federico Fellini, in occasione del centenario dalla nascita, tramite la proiezione del documentario Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio, che svela i retroscena della vita del grande regista, e Dante Alighieri, aspettando il settecentenario della morte, tramite la proiezione delle opere animate del regista Boris Acosta, animatore e appassionato della Divina Commedia. Infine Speciale Halloween, proporrà il pilot dell’ultima straordinaria docuserie di Paolo Gaudio sullo stato attuale del cinema horror italiano.

Conclude Valentina Scentoni affermando: “Per concorrere alla crescita e favorire l’occupazione qualificata nell’industria cinematografica e audiovisiva, nasce Autore di genere per il cinema la tv e il web - I nuovi modelli di fiction per il mercato nazionale e internazionale per le rassegne cinematografiche il corso di formazione, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Ravenna Nightmare Film Fest. La proposta è stata progettata e articolata, in collaborazione con l’ente accreditato COM2, nelle sue varie fasi per rispondere a quanto previsto dal Programma Regionale “Promozione e sviluppo di nuove competenze”.

