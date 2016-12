Re Lear: in prima a Roma la Compagnia del Teatro del Loto (Teatro dell’Orologio, 28 ott-6 nov)‏

Dal 28 ottobre al 6 novembre 2016

Stefano Sabelli

RE LEAR - Da Nulla Verrà Nulla

di William Shakespeare

Traduzione di Alessandro Serpieri

Musici e Cavalieri a seguito di Re Lear:

Riserva MOAC & Bukurosh Balkan Orchestra

Con:

Bianca Mastromonaco – Goneril, figlia maggiore di Lear

Simone Bobini – Duca di Albany, suo marito

Michela Ronci – Regan, seconda figlia di Lear

Lorenzo Massa – Duca di Cornovaglia, suo marito

Eva Sabelli – Cordelia, figlia minore di Lear in seguito Matto di Lear

Danilo Capezzani – Re di Francia

Michele Manocchio – Duca di Borgogna, poi Oswald

Fabrizio Russo – Conte di Kent in seguito Caius

Marco Caldoro – Conte di Gloucester

Gianluca Vicari – Edgar, figlio maggiore di Gloucester

Piero Grant – Edmund, figlio bastardo di Gloucester

Adattamento e regia: Stefano Sabelli

Scene: Michelangelo Tomaro

Costumi: Marisa Vecchiarelli

Disegno Luci: Daniele Passeri

Direttore di scena: Vittorio Ziccardi

Una produzione Libero Opificio Teatrale Occidentale

A quattrocento anni dalla morte di William Shakespeare, va in scena una lettura originalissima di uno dei suoi testi più coinvolgenti: Re Lear. Dal 28 ottobre al 6 novembre, nella Sala Moretti del Teatro dell’Orologio di Roma, la Compagnia del LOTO propone una nuova versione dell’opera tradotta da Alessandro Serpieri, incentrata sulla tematiche legate alla decomposizione della Famiglia, alla Follia senile e alla caducità di Re e Regni, che vedrà protagonista Stefano Sabelli. Lear, stanco Re zingaro, divide il suo Regno e il suo bel Carro gitano, fra due figlie adulatrici che, come in un concorso di bellezza, si fanno incoronare con civettuolo cinismo Miss di Regioni, ormai divise. Sentenziando che “dal Nulla nasce Nulla”, il vecchio Re, ripudia però la terza figlia, quella più amata, che “nulla” aveva chiesto in dote, rifiutando lo show e le lusinghe interessate delle sorelle. È l’inizio della fine! Tutto si decompone mentre esplodono ritmate fanfare Gipsy che annunciano l’implosione del Regno. Edmund, figlio illegittimo del vecchio Gloucester, lancia le sue calunnie contro il fratellastro Edgar e contro Lear, cosa che lo rende carne assai seducente per l’avida lussuria di Gonneril e Regan, che se ne litigano le attenzioni. Lear, nel frattempo, più pazzo del suo Pazzo, non trova più luogo e sosta per il suo debordante ed invadente carrozzone da giostraio. Mentre barbarie e cecità travolgono tutto, il Grecale annuncia la tempesta in un’ampolla di vetro che scardina le menti e il nomadismo del vecchio Re perde, col Regno, la sua Rosa dei venti. In scena, insieme ad un cast di 12 validissimi interpreti, ci saranno anche i musicisti della Riserva MOAC & Bukurosh Balkan Orchestra, a commentare le azioni drammatiche all’interno di un impianto scenico creato da Michelangelo Tomaro. I costumi sono di Marisa Vecchiarelli, le luci a cura di Daniele Passeri.

Stefano Sabelli è attore, autore, regista, scenografo, fondatore e direttore artistico del Teatro del Loto. Dopo essersi diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, è entrato nel 1981 al Lee Strasberg Theatre Institute di Los Angeles. Negli anni ha collaborato con diverse personalità della Cultura e dello Spettacolo, italiane e internazionali, alternando l’attività artistica a quella di manager culturale, capace di realizzare produzioni, rassegne, mostre ed eventi originali e di successo.

TEATRO DELL’OROLOGIO

Sala Moretti - Via dei Filippini 17/a – Roma

www.teatrorologio.com

+39 06 6875550

biglietteria@teatroorologio.com

Spettacoli in scena nei giorni: 28-29-30 ottobre 3-4-5-6 novembre 2016

Giorni feriali: 21,30 - Domenica: 18,30

Biglietti: Intero €15 – Ridotto €12

+ Tessera Associativa (valida per tutta la stagione)