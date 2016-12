ReDeath: dal 21 al 23 novembre al Teatro Hamlet

La Compagnia delle Origini è lieta di presentarvi il secondo spettacolo della stagione teatrale che andrà in scena nei giorni 21, 22 e 23 Novembre presso il teatro Hamlet in via Alberto da Giussano 13, lo spettacolo tratto da fatti di cronaca nera ReDeath scritto da Samuele Tosi e Riccardo Merlini, per la regia di Riccardo Merlini.

Isaac è un bambino di dieci anni con una passione sconfinata per i fumetti, seduto nella sala d’attesa di una clinica. Aspetta i genitori. Aspettava anche l’arrivo di un fratellino, ma qualcosa è andato storto. Isaac non legge, infatti, in una clinica qualunque. Un Dottore specializzato in interventi molto, molto particolari sembra sempre più stanco e tormentato mentre accompagna i genitori di Isaac fuori dallo studio: ha un altro appuntamento con un’altra famiglia più pericolosa che visitano spesso il suo ambulatorio. Isaac incontrerà anche loro, aspettando, ma è un bambino sveglio e curioso.

Lo sarà a sufficienza?

La Compagnia delle Origini vi invita a vedere da vicino cosa succede quando l’amore non riesce a sbocciare e ci marcisce dentro, quando ammutoliti dal dolore non riusciamo più a comunicare e basta la curiosità innocente un bambino di dieci anni a scuoterci nel profondo.

Biglietti e orari

10 euro (con prenotazione)

12 euro (senza prenotazione)

Costo ABBONAMENTI

30 euro – 5 spettacoli (a scelta)

Ore 21:00

Teatro Hamlet – Via Alberto da Giussano, 13.

Info e prenotazioni

3202831121; 3396151776

compagniadelleorigini@gmail.com