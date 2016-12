Reggio Calabria, 8, 9 e 10 dicembre: David Lloyd alla prima edizione di ’Fantastica, fiera del gioco e del fumetto’

A Reggio Calabria ritorna il mondo del gioco, dell’animazione e dellenuvole parlanti. Sono state, infatti, ufficializzate le date della prima edizione di “Fantastica, fiera del gioco e del fumetto”, che si svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 dicembre presso la suggestiva cornice del Castello Aragonese. L’affascinante location della fortezza ospiterà le diverse aree in cui è suddivisa la fiera: l’area games sarà situata nella torre, qulla Softair predisposta sul terrazzo, mentre al terzo piano troveranno spazio i cosplay, gli stand e l’area ristoro. Diverse sono le anticipazioni del programma diffuse in rete dall’associazione “Voyager” con la collaborazione di Francesco Guida, Roberto Palaia, Patrizia Cristiano, Caterina Madafferi e Federico Pugliese.

L’ospite più importante e già annunciato della tre giorni è David Lloyd, nome di fama internazionale del fumetto e illustratore dell’acclamato “V for Vendetta”, diventato anche un film cult grazie alla trasposizione diretta da James McTeigue ed interpretata da Natalie Portman e Hugo Weaving.

Nutrita anche la parte italiana per quanto riguarda gli ospiti legati al mondo del fumetto e dell’illustrazione: Carlo Lauro e Roberto Megna, Diego Fichera, Giusy Nicosia, Gaspare Orrico, Umberto Giampà,Marianovella Sinicropi, Cecilia Latella e molti altri.

“Fantastica”, dunque, si preannuncia come un grande evento in grado di cambiare il panorama reggino di queste manifestazioni e potrà contare sul patrocino dall’Amministrazione Comunale guidata dall’Avv. Giuseppe Falcomatà, con la partecipazione di diverse realtà e associazioni locali e nazionali.

Tutti gli appassionati ed i visitatori potranno godere gratuitamente delle attrazioni e degli incontri essendo l’ingresso in fiera totalmente gratuito. Per seguire tutte le notizie riguardanti l’evento ed avere maggiori informazioni, bisogna non perdere di vista la pagina facebook ufficiale della fiera che sarà aggiornata ogniqualvolta si aggiungeranno dei nuovi ospiti.

Per info:

fantasticareggio@gmail.com.