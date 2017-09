Registi, fotografi studenti e una preside al corso Web writing e Social media - Le basi della comunicazione 3.0

Sono 12 le domande per il test finale per la valutazione dei 40 allievi del corso Web writing e Social media - Le basi della comunicazione 3.0 offerto da Academy SenzaBarcode. Il seminario ha ottenuto il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Capitolina e si svolgerà presso la sala della Piccola Protomoteca dalle 9 alle 18. I test saranno utili per ottenere una valutazione che, unitamente all’attestato di partecipazione, potrà arricchire i curricula dei partecipanti. SenzaBarcode.it è un blog d’informazione nato il 26 settembre 2012, “l’evento infatti è parte dei festeggiamenti per i primi 5 anni di attività” racconta Sheyla Bobba, Presidente dell’omonima associazione culturale no profit. Academy è il lato didattico dove vengono formati nuovi blogger e comunicatori. “L’appuntamento di lunedì” spiega Bobba “è l’occasione ideale per un corso di questa struttura, si sono iscritti studenti e giornalisti, amministratori di pagine Facebook, fotografi, una preside e due registi! La più giovane ha 16 anni e viene con la madre, la persona più adulta ha 62 anni. Segno che il desiderio d’imparare le nuove forme di comunicazione non ha età e confini!” Inizialmente erano previsti 25 posti, ma data la grande richiesta ed il successo ottenuto in brevissimo tempo, è stato concesso di alzare il numero a 40.

“I miei ringraziamenti vanno al Presidente dell’Assemblea capitolina che ha dedicato il patrocinio e a tutto lo staff del Comune che ha lavorato a questo evento. Gratitudine anche a Maria Antonietta Farina Coscioni, presidente dell’Istituto Luca Coscioni, per il contributo all’iniziativa”. SenzaBarcode.it è in continua evoluzione, presto saranno comunicate le nuove iniziative.

Per maggiori informazioni

www.senzabarcode.it.