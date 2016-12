Revolushow [graphic novel]

Revolushow è il talk-show di punta di C.C.TV. l’emittente della City.

Revolushow è una lunga diretta televisiva senza interruzioni.

Revolushow è il peggio della tv e dei social network.

Revolushow è dove il lettore diventa spettatore.

Revolushow è un fumetto.

Il conduttore King Hashtag ha preparato per i suoi spettatori una grande sorpresa che renderà storica la puntata: ospite in studio ci sarà la persona che rappresenta il potere, quello vero, quello in-scalfibile, colui che è a capo del “Bazura Empire”. Con il costante supporto dei social network verranno svelati i volti e i nomi di coloro che minacciano il “sistema” dell’uomo più potente che abbia mai varcato gli studi della C.C.TV. E mentre i telespettatori a casa stanno con il fiato sospeso, fuori, nel mondo, qualcosa si muove nelle strade, pronto a minacciare lo status quo che la trasmissione si accinge a celebrare.

Scritto da Antonio Lorenzo Falbo, disegnato da Alessandro Caligaris (Hoarders), pubblicato da Eris Edizioni, Revolushow è un graphic novel su un freak show dissacrante e scorretto, uno spettacolo in cui ci si diverte a mischiare reality e social network in un gioco al massacro da cui non c’è alcuna redenzione, né salvezza per nessuno. In un mondo in cui la televisione diventa necessaria più dell’aria stessa e l’uomo è completamente prigioniero dei mass media, la rivoluzione non può non essere un atto paradossalmente reazionario nei confronti della cultura e della politica, dove tutti, soprattutto coloro che dovrebbero stare dalla stessa parte, finiscono per ammazzarsi gli uni gli altri. Quella di Falbo e Caligaris è una profonda critica sociale che, anche se non brilla per originalità e inventiva nell’idea di fondo, ha un intensissimo ritmo narrativo che riesce a tenere incollato il lettore alla visione del talkshow. Revolushow è infatti il nome del programma che dallo schermo del televisore penetra nel fumetto e viene disegnato in un racconto live, dove ogni singola vignetta diventa lo schermo del televisore (ogni vignetta contiene infatti nell’angolo il logo del canale televisivo CCTV) e il lettore ne è lo spettatore. Uno spettacolo a cui assistiamo senza salti temporali, dove anche gli stacchi televisivi, i fuori onda, fanno parte dello show che anzi campa di voyeurismo senza fare sconti a nessuno. Un’intensità che ritmo narrativo a parte, è data dalla potenza dei disegni di Caligaris, che ha compiuto un lavoro certosino, tavola per tavola, vignetta per vignetta, arricchendo ogni azione del minimo dettaglio, con una trama grafica dal tratto fitto e minuzioso, che rende così la lettura molto impegnativa e, in alcuni momenti, straniante e alienante (nel senso positivo del formalismo russo). Una resa grafica particolarmente adatta e azzeccata anche per la profonda influenza dello stile di Robert Crumb e ancora prima del padre putativo di tutto l’underground americano, Harvey Kurtzman e tutto il filone del Mad Magazine, rivista troppo poco apprezzata in Italia, ipotetica dimora ideale per un’opera come Revolushow per la sintesi tra ferocia, satira e grottesco.

Non solo underground, gli autori di Revolushow guardano a tanti altri riferimenti, anche più “aulici”, dal cinema alla letteratura, dall’arte allo stesso fumetto, ma più che rendere un omaggio auto-celebrativo, cercano di dar vita a spunti, occasioni che ne rappresentino una giusta sintesi. Ne è esempio la stessa copertina che ritrae il protagonista nella posa de La morte di Marat, quadro di Jacques-Louis David, ma che nelle fattezze (con il bastone, la bombetta, l’occhio deforme e spalancato) ricorda il drugo Alex di Arancia Meccanica. Complessa, fantasmagorica, deviante, iterativa, allucinante. Tanti gli aggettivi con cui si potrebbe definire quest’opera, ma sicuramente è da lodare il lavoro compiuto per un’opera molto particolare e suggestiva per il panorama italiano. Un’opera che rispecchia in pieno il suo stesso refrain, lo slogan/hashtag della trasmissione: “Sovverti la noia!”.