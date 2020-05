Riding without moving: MOTOTEMATICA presenta una selezione dei film passati in attesa del festival

MotoTematica, il primo festival cinematografico italiano dedicato al mondo della motocicletta, è lieto di offrire a tutti gli appassionati una selezione di alcune delle opere che hanno partecipato alle prime due edizioni. Sul sito ufficiale www.mototematica.com sono infatti presenti nella sezione “Riding without moving” alcuni lavori internazionali che hanno ottenuto dei riconoscimenti per interesse e qualità artistica. Nell’attesa di conoscere chi saranno i candidati alla selezione ufficiale 2020 (iscrizioni aperte fino al 24 settembre p.v.), è dunque aperta a tutti la visione dei seguenti film: THE MONKEY AND HER DRIVER di Ned Thanhouser (in esclusiva e visibile sul sito solo fino al 30 maggio); THE ULTIMATE RIDE di Edgard Ferreira e Adam Dostalek; SOUTH OF THE WALL di Sinuhe Xavier; MOTO BORGOTARO di Roberto Serrini; I HATE LADIES di Sofia Wikelid.

Obiettivo della manifestazione, ideata e diretta dalla rider Benedetta Zaccherini, è incoraggiare i filmmaker stimolati dalla passione per le due ruote a promuovere le loro opere ispirate a sogni, avventure e storie di centauri in forme diversificate. Saranno sei le categorie in concorso, così suddivise: a) miglior documentario; b) miglior lungometraggio; c) miglior corto documentaristico; d) miglior cortometraggio; e) migliori MotoClub e gruppi; f) premio del pubblico.

Le proiezioni e la finale del festival si svolgeranno a Roma a novembre 2020.

Modalità di iscrizione e partecipazione sul sito:

https://filmfreeway.com/MotoTematica

Sito ufficiale:

www.mototematica.com

mototematicafilm@gmail.com