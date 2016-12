Roma, 28 novembre: Dario Argento presenta al cinema ’4 MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO’

CG Entertainment e Lo Scrittoio in collaborazione con Massimo Ferrero Cinemas riportano in sala, a 45 anni dall’uscita, “4 mosche di velluto grigio” per una serata evento, lunedì 28 novembre alle ore 20.30 presso il Cinema Adriano di Roma (Piazza Cavour, 22). Nell’occasione, Dario Argento incontrerà il pubblico prima della proiezione del film. Uscito in sala nel 1971, “4 mosche di velluto grigio” è il terzo capitolo della cosiddetta trilogia degli animali insieme a “L’uccello dalle piume di cristallo” e “Il gatto a nove code”, e rappresenta uno dei capisaldi della cinematografia di Argento. Il film, accompagnato dall’indimenticabile colonna sonora del premio Oscar® Ennio Morricone, sarà presentato nella versione integrale realizzata grazie a un nuovo telecinema in 2K.

Insieme al Maestro Dario Argento interverranno Luigi Cozzi, coautore del soggetto del film, e Davide Pulici, vice caporedattore di Nocturno Cinema, testata che ha curato l’edizione home video del film distribuito da CG Entertainment e in uscita il 22 novembre.

Prevendita biglietti:

www.ferrerocinemas.com/adriano/

Grazie a Surf Film, CG Entertainment ha avuto accesso al telecinema in 2K e ha potuto così finalmente pubblicare il film in questa nuova versione: “4 mosche di velluto grigio” sarà quindi disponibile dal 22 novembre nei migliori negozi e su www.cgentertainment.it in versione dvd, in alta definizione Blu-ray Disc e in esclusiva su Amazon.it in un prestigioso Box da collezione in edizione limitata contenente un Dvd, un Blu-ray disc, il libro “Le chiavi dell’incubo”, 120 pagine con immagini e testi a cura di Nocturno Cinema, 3 card formato 12X18. L’Edizione Limitata è disponibile anche nella versione contenente una card autografata dal Maestro Dario Argento.

Al link seguente è possibile vedere il video-saluto di Dario Argento:

http://tinyurl.com/pjgnas2

IL FILM

Roberto Tobias è un musicista che da qualche tempo è vittima di pedinamento. Una sera, trovandosi faccia a faccia con l’ignoto persecutore, lo affronta e nella colluttazione che ne segue lo pugnala a morte. Ma qualcuno ha assistito alla scena e ha fotografato Tobias. Il musicista, terrorizzato, si confida con la moglie Nina e con un amico filosofo, “Dio”, che lo indirizza a un investigatore privato...

Italia, Francia 1971, Durata 103’ Minuti

un film di DARIO ARGENTO “4 MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO”

con MICHAEL BRANDON MIMSY FARMER e JEAN PIERRE MARIELLE ALDO BUFILANDI CALISTO CALISTI MARISA FABBRI ORESTE LIONELLO FABRIZIO MORONI STEFANO SATTA FLORES COSTANZA SPADA

e con FRANCINE RACETTE

e con BUD SPENCER

soggetto DARIO ARGENTO LUIGI COZZI MARIO FOGLIETTI

sceneggiatura DARIO ARGENTO

fotografia FRANCO DI GIACOMO

costumi e scene ENRICO SABBATINI

montaggio FRANCOISE BONNOT

suono MARIO RONCHETTI

musiche originali di ENNIO MORRICONE

edizioni musicali BIXIO SAM milano

un film prodotto da SALVATORE ARGENTO per la SEDA SPETTACOLI e la UNIVERSAL PRODUCTIONS FRANCE

Distribuzione Home Video per l’Italia CG Entertainment S.r.l. © 2016