Manca davvero poco alla prima nazionale del secondo capitolo delle serie dei cine-concerti dedicati ad Harry Potter. L’1, 2 e 3 dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma, a distanza di un anno dal clamoroso sold out del debutto della “Pietra Filosofale”, la formazione di oltre 80 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Justin Freer interpreterà dal vivo, in sincrono con le immagini del film, “Harry Potter e la Camera dei Segreti”. Si tratta di un’esperienza unica che farà rivivere la magia del film in alta definizione tramite uno schermo di ben 14 metri e riproporrà, in contemporanea alle immagini della pellicola, la colonna sonora del Premio Oscar John Williams, che per questo specifico film ottenne una nomination al Grammy Award (2004).

Queste le date e gli orari:

Venerdì 1 dicembre – ore 20

Sabato 2 dicembre – ore 15 e ore 20

Domenica 3 dicembre – ore 18

L’evento, presentato da Marco Patrignani e Forum Music Village, gode del sostegno del MIBACT, del patrocinio dell’Ambasciata Britannica in Italia, del Consolato Generale Britannico e del Department for International Trade e della collaborazione di Mini Roma e Rds.

Maggiori info su:

www.ticketone.it

www.orchestraitalianadelcinema.it

Guarda il video qui:

www.youtube.com/watch?v=Od1B...

Auditorium Conciliazione

Via della Conciliazione, 4 - 00193 Roma

www.auditoriumconciliazione.it/

Orchestra Italiana del Cinema

Marco Patrignani | President

Piazza Euclide 34, 00197 Roma

Tel + 39 068084259 - Fax + 39 068074947

info@orchestraitalianadelcinema