Roma, 1/4 febbraio: “Pouilles, le ceneri di Taranto” di Amedeo Fago al Teatro India

“Pouilles, le ceneri di Taranto” di Amedeo Fago, è uno spettacolo sulla memoria, sulla storia, sugli affetti, che andrà in scena gioved 1, venerdì 2 e sabato 3 febbraio alle ore 21 e domenica 4 febbraio alle ore 18 al teatro India di Roma.

“La forza dell’artista sta nel suo’ricordare’e la sua immaginazione è una elaborazione anche della nostra memoria, una possibilità per noi che ne usufruiamo, di provare piacere. Per l’artista trasportare la sua memoria ‘elaborata’ nel presente, è una possibilità per noi di vedere ed emozionarci per il bello". (Giacomo Leopardi)

In questo spettacolo il passato, una fotografia, una musica, un oggetto, cose apparentemente quotidiane e perdute tornano a noi regalandoci sorrisi, lacrime, emozioni forti. Attraverso la narrazione di un passato conosciuto che ci riporta la Storia con il suo peso di episodi ed esperienze e la vita vissuta da persone con le loro emozioni le loro debolezze e le loro aspirazioni, lo spettacolo ci fa sentire chi siamo noi oggi, frutto di un passato i cui pezzi, messi insieme, fanno della vita un unico percorso fluido e forte. La memoria è un valore. Ricordare un dovere per guardare al futuro.

