Roma, 1 aprile: Teatro Arciliuto - Spettacolo di Teatro Canzone Con Emiliano Ottaviani, il Cantattore

Sabato 1 aprile nello storico Teatro Arciliuto di Roma, che quest’anno compie 50 anni di attività, una data unica da non perdere con il teatro canzone di Emiliano Ottaviani.

Un’esuberante fusione di parole, canzoni, ironia, irriverenza ed un pizzico di dissacrante romanità. Un concerto/spettacolo dove canzone d’autore e teatralità si uniscono nel segno dell’umorismo e della leggerezza aprendo spunti di riflessione sul presente.

Uno spettacolo rivelatosi una fortunata formula, che ha visto esibirsi Emiliano Ottaviani in più di quaranta concerti nell’ultimo anno, tra teatri, rassegne, piazze e locali.

Ad arricchire la serata ci sarà l’attrice Maria Cristina Gionta che interpreterà alcuni monologhi del cantattore romano.

“Un cantattore straordinariamente eclettico. Emiliano si districa facilmente tra i vari temi sociali che coinvolgono tutti noi, soprattutto quelli relazionali. Le sue canzoni leggere ed ironiche fotografano fedelmente il nostro vissuto. Ognuno di noi vi si può riconoscere…Tutto ciò rende Emiliano Ottaviani un funambolo della musica e del testo che ti fa oltrepassare il limite della razionalità e ti fa varcare il limite del visibile per portarti nel mondo della gioia e del sorriso disincantato”Carlo Mafera

Emiliano Ottaviani - in concerto - Spettacolo di Teatro Canzone

Con

Emiliano Ottaviani (voce, chitarra e kazoo)

Simone Salerni (fagotto)

Paolo Monaldi (percussioni)

E con la partecipazione di Maria Cristina Gionta

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo

(Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione

Ore 21,30 Concerto nella Sala Teatro

Ingresso Intero Euro 15,00 - RIDOTTO Euro 10,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatro http://dm-mailinglist.com/subscribe... )

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Ulteriori Info Sul Sito Ufficiale Del Teatro:

www.arciliuto.it/it/programm...

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 – 00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it

Emiliano Ottaviani.

Romano. Attore e cantautore, per brevità “cantattore”. Laureato in filosofia, da sempre unisce la musica, la recitazione e la scrittura ed il teatro-canzone non poteva non rivelarsi la sua naturale vocazione… Nel 2004 realizza un videoclip di un suo brano dal titolo “L’incessante appello del cuore”, girato a Parigi e diretto da Alessandro Leone, selezionato e presentato in concorso alla terza edizione del festival nazionale per videoclip “Videoclipped the Radio Stars”, organizzato dalla produzione cinematografica “Fandango” in collaborazione con “Musica” di Repubblica, ricevendo consensi sia dagli addetti ai lavori che dal pubblico. Sempre lo stesso videoclip è stato trasmesso sul canale tv “All Music”. Come attore a teatro spazia dai classici al teatro sperimentale, dalla commedia fino al recital ed al match d’improvvisazione teatrale, mentre in televisione nel 2005 è protagonista di puntata nella fortunata prima serie della fiction “Provaci ancora Prof” diretta da Rossella Izzo, accanto a Veronica Pivetti ed Enzo De Caro… Al cinema lavora in “Colpevole”, lungometraggio diretto da Vincenzo De Carolis ed in diversi cortometraggi tra cui “Nanni” per la regia di Lorenzo Faccenda (in arte System) in concorso nel 2006 all’”International Short Film” di Los Angeles. Come autore scrive diversi spettacoli tra cui: “Il vigneto di Torbe”, surreale e toccante commedia che narra la storia di un poeta-vignaiolo della Borgogna, “Domani i tuoi occhi”, atto unico di denuncia contro la guerra e l’adattamento teatrale de “L’aquila tornerà a volare", l’omonima fiaba scritta da Giancarlo Malombra ed Elvezia Benini. Nel 2015 esce il suo Ep dal titolo “Un caffè al vetro” e successivamente il videoclip di “Sorridimi”, brano estratto dall’ep, diretto da Leonardo Cinieri Lombroso, selezionato tra i finalisti della XIII edizione del Festival nazionale “Roma Videoclip”, dove riceve il "premio speciale per il sociale". Attualmente Emiliano si esibisce in spettacoli/concerto di teatro canzone caratterizzati da un’esuberante fusione di parole e canzoni dai contenuti ironici ed irriverenti, dove canzone d’autore e teatralità si uniscono nel segno dell’umorismo e della leggerezza aprendo spunti di riflessione sul presente.