UN GRANDE EVENTO PER CELEBRARE CON CARLO VERDONE I 30 ANNI DI “COMPAGNI DI SCUOLA”

Il Socio Aci e Volume Entertainment presentano l’evento per la celebrazione del film “Compagni di scuola” di Carlo Verdone a 30 anni dall’uscita in sala. Il film del 1988 è uno dei più belli e amati del grande regista e attore, una commedia corale con un cast di prim’ordine che vanta, oltre allo stesso Verdone, la presenza di Christian De Sica, Massimo Ghini, Athina Cenci, Alessandro Benvenuti, Nancy Brilli ed Eleonora Giorgi. Metti assieme una colorata e festosa scolaresca che si ritrova parecchi anni dopo aver abbandonato aule, banchi e libri. Per la serie “come eravamo” e “come siamo diventati”, i ricordi si mescolano a nostalgie, a malinconie, a vecchi dissapori e nuove consapevolezze. È il nucleo centrale di Compagni di scuola, la commedia agrodolce lanciata da Carlo Verdone la bellezza di trent’anni fa. Un film corale diretto magistralmente dall’attore e regista romano, una pellicola diventata cult che deve gran parte della sua fortuna alla messa in scena di una serie di rapporti umani in cui ognuno di noi ha potuto identificarsi: la curiosità di rivedere chi per tanti anni ha accompagnato un pezzo della nostra vita, il desiderio di ostentare la propria fortuna, così come il timore di essere rimasto indietro rispetto agli altri. Un affresco di sentimenti, emozioni e stati d’animo che vanno dalla gioia alla paura, dalla superbia al vittimismo, dall’invidia al rimpianto. L’evento, che si terrà sabato 1 dicembre alle ore 16:00 presso il cinema My CityplexEuropa a Roma, prevede una proiezione del film in una nuova edizione rimasterizzata con nuova color, preceduta da una conversazione tra Mario Sesti e Carlo Verdone. Considerata l’enorme richiesta, gli organizzatori hanno deciso di aggiungere, nel corso della stessa giornata, una seconda proiezione fissata alle ore 19.30, anch’essa preceduta da una conversazione tra Mario Sesti e Carlo Verdone.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito https://goo.gl/3xfAkG .