Roma, 1 dicembre: gioco poetico EscaMontage #LaPoesiaMisteriosa

#EscaMontage

è lieta di invitarvi il 1 dicembre 2018 dalle ore 18:15 alle 20:30

presso il Club 55

Via Perugia 14, Pigneto, Roma

Ingresso gratuito!

In programma il gioco poetico EscaMontage #LaPoesiaMisteriosa… ideato da Iolanda La Carrubba e Valerio Di Gianfelice. Conduce Roberto Antinoo Rossetti, alias Lo speaker d’acciaio. Tre poeti Angela Donatelli, Silvia Bove, Rosario Romeo, porranno in uno chapeau una loro poesia anonima, in seguito leggeranno tre loro componimenti. Dopo il reading verrà estratta da Viviana Di Gianfelice #LaPoesiaMisteriosa e ne sarà data pubblica lettura dall’attore Fabio Morici. A questo punto due concorrenti, Davide Cortese e Giovan Bartolo Botta, saranno invitati a dibattere sullo stile del componimento anonimo, al fine di riconoscere l’autore, avvalendosi dell’aiuto degli spettatori. Tra i suggeritori de #LaPoesiaMisteriosa, Marzia Badaloni, Daniele Casolino, Francesca Liani, Roberto Maggi, Melania Rossi,Emiliano Scorzoni .

Intervento musicale del cantautore Amedeo Morrone con il progetto #PoesiCanzoni

Presente il giornalista Francesco Vitale ufficio stampa EscaMontage http://www.italiastampa.it/escamont...

Aperitivo facoltativo con Beverage e stuzzichini a 7,00 € o Beverage e un piatto con prodotti tipici a 12,00 €