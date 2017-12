Roma, 1 gennaio 2018: la Rome New Year’s Day Parade

Anche quest’anno, per l’undicesima volta, la Rome New Year’s Day Parade animerà il pomeriggio del primo dell’anno il Tridente storico della Capitale. A partire dalle 15,30, con partenza da Piazza del Popolo, alcune delle più suggestive marching bands provenienti da high school statunitensi e formazioni folkoristiche italiane, sfileranno insieme a majorette, acrobati, animatori e street dancers lungo un percorso che passerà per Via del Corso, Via dei Condotti, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Via di Ripetta, Piazza Augusto Imperatore, Via del Corso e ritornerà, per il gran finale, in Piazza del Popolo.

Alla Parade parteciperanno le seguenti formazioni americane: J.P. Taravella High School Marching Band diretta da Michael Friedman, Needham B.Broughton High School Festival Chorus diretta da Christine Conley, Pittsburg High School Marching Show Band diretta da Jennifer Martinez e Tri-City Band Corps diretta da Harrison Cheng. In rappresentanza dell’Italia si esibiranno invece: Amaseno Harmony Show Band diretta da Natalino Como, Associazione Bandistica “Città di Mentana” diretta da Giuseppe La Rocca, Associazione Musicale Gavignano Sabino & Majorettes Compatrum dirette da Giuseppe Cerquetani e Giovanni Camponeschi, Banda Musicale don Antonio Santini di Poggio Moiano & Majorettes dirette da Marco Principessa e Roberta Coccia, Banda Musicale Sabina S.B. & Gruppo Majorettes Arce Sabina dirette da Francesco de Marco e Fausto Frezza, Bedizzole Marching Show Band diretta da Aldo Bettini, Dancing Majorettes di Mentana dirette da Roberta Ruggeri, Gruppo Folk “La Frustica” di Faleria diretto da Sergio Belardi, Gruppo Folkloristico Musicale “Compatrum” & Majorettes diretti da Emilio Bossone e Roberta Ruggeri, Sabina Music Band & Majorettes di Casperia, dirette da Umberto Di Giuseppe e Monica Rizzi, Triuggio Marching Band & Majorettes dirette da Graziella Corbo e Paolo Colombo. Le marching bands saranno accompagnate dagli artisti di strada e circensi che fanno capo alle Associazioni Riunite di Rievocazione Storica Romana dirette da Sabatino Mangiafave e Ivano Calcaterra e agli Street performers di Massimiliano Negretti.

La Parade verrà anticipata e seguita da alcuni concerti, ubicati tra Frascati e Roma, all’interno di piazze e splendidi luoghi: la Basilica di S. Giovanni dei Fiorentini di Roma (29 dicembre ore 20: Needham B. Broughton High School Festival Chorus + J.P. Taravella High School Chamber Winds), Piazza San Pietro, Frascati (30 dicembre ore 11, J.P. Taravella High School Marching Band; ore 16,30 Pittsburg High School Marching Show Band; 3 gennaio ore 16,30 Tri-City Band Corps), Piazza del Mercato, Frascati (30 dicembre ore 11,15 J.P. Taravella High School Marching Band; ore 16,45 Pittsburg High School Marching Show Band; 3 gennaio ore 16,45 Tri-City Band Corps), Basilica di San Pietro Apostolo, Frascati (30 dicembre, ore 19, dopo la Messa delle 18, Needham B. Broughton High School Festival Chorus; 3 gennaio ore 19 Tri-City Band Corps), Piazza del Popolo, Roma (31 dicembre ore 15 Pittsburg High School Marching Show Band; 1 gennaio ore 11,30 Tri-City Band Corps); Chiesa di Santa Maria in Montesanto, Roma (1 gennaio ore 1, dopo la Messa delle 12, Needham B. Broughton High School Festival Chorus); Basilica di S. Pietro, Sacra Città del Vaticano (2 gennaio, ore 17, Needham B. Broughton High School Festival Chorus).

La Rome Parade è organizzata da Destination Events, leader di settore nella creazione di spettacoli europei all’aria aperta e organizzatrice tra gli altri eventi, dal 1987, della celebre London’s New Year’s Day Parade che si tiene il primo dell’anno nella Capitale britannica.

Sito ufficiale:

Organizzazione:

Destination Events

Rome Parade

