Roma, 10 gennaio: l’Apollo 11 per Gianni Celati con ’Animazioni e Incantamenti’

Il 10 gennaio Gianni Celati compie ottant’anni. Apollo 11 di Roma lo festeggia con alcune iniziative e appuntamenti editoriali, espositive e – com’è nello spirito di Apollo 11 – conviviali.

Martedì 10 gennaio, alle 18, in occasione del compleanno di Celati, viene presentato Animazioni e incantamenti, edito da L’Orma nella collana fuoriformato . È un ricco volume a cura di Nunzia Palmieri, che raccoglie un’ampia raccolta di testi celatiani sul teatro e le immagini, e in particolare due testi di Gianni Celati con immagini degli anni Settanta del fotografo Carlo Gajani (1929-2009). Sono Il chiodo in testa e La bottega dei mimi, da allora mai ristampati. .

Animazioni e incantamenti verrà presentato da Andrea Cortellessa, Alberto Sironi e Angela Zanotti Gajani.

Nell’occasione s’inaugura, in collaborazione con la Fondazione Carlo Gajani, una piccola mostra delle immagini di Gajani concertate per gli scritti di Celati. La mostra che rimarrà esposta all’Apollo11 fino a domenica 22 gennaio.

Sabato 14 gennaio alle 18.30, sempre all’Apollo11 ci sarà una ’Festa Romana’: un godimento pubblico letterario, dove chi ha avuto il piacere di leggere qualcosa che gli è rimasto nel cuore, lo condivide con altri lì convenuti leggendoglielo.

Questo sabato tra i lettori di Celati molti estimatori insieme ad alcuni dei suoi amici più cari: Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Ugo Cornia, Francesco Bruni, Raffaella Lebboroni, Jean Talon, Roberto Citran e molti altri.

Sarà una festa di parole e di condivisione, un tentativo di ringraziare Celati per l’incanto che la sua opera ci ha regalato e ci regala.

Le ’Feste romane’ sono nate da un’idea di Gianfranco Anzini, in collaborazione con Daniela Mazzoli e Raffaella Lebboroni, e sono un appuntamento con il piacere della lettura che si ripete all’ Apollo11 con cadenza mensile ormai da più di due anni.

