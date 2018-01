Il cantautore Roberto Giglio fa tappa al Teatro Arciliuto di Roma, mercoledì 10 gennaio 2018, con il concerto "Playback". Con Lui a calcare la scena una band di eccellenza: Alessandro Gwis (pianoforte), Amedeo Ariano (batteria), Andrea Avena (contrabbasso) e Giacomo Anselmi (chitarre).

Il titolo della serata prende spunto dal mockumentary realizzato per Rai5, di cui Giglio è autore e regista, “Playback – il caso Malien”, che ha visto la partecipazione di Renzo Arbore, Greg, Daniele Silvestri, Patty Pravo, Gigi Proietti, Rodolfo Laganà e di altri grandi esponenti dello spettacolo. I brani proposti, tratti dagli ultimi tre lavori del cantautore (“La quinta stagione”, “Cinecittà”, “Misofonia”), immersi nella location unica dell’Arciliuto porteranno lo spettatore in un altrove da non perdere.

Roberto Giglio "Playback"

con

Roberto Giglio, voce e pianoforte

Alessandro Gwis, pianoforte

Amedeo Ariano, batteria

Andrea Avena, contrabbasso

Giacomo Anselmi, chitarre

Ore 20,30 - Aperitivo Cena facoltativo Euro 10,00 (drink incluso)

Ore 21,30 - Concerto nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 - ridotto NewsLetter euro 12,00

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Info

www.arciliuto.it/it/programm...

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/