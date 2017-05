Vins Gallico e Fabio Lucaferri a Libri a Mollo a Roma, per festeggiare l’uscita del nuovo libro "La Barriera" (edito da Fandango), mercoledì 10 maggio alle ore 19.30.

Aperitivo con Vins Gallico, Fabio Lucaferri, Carola Susani e Giordano Meacci.

E’ in ’arrivo in libreria il nuovo libro di Vins Gallico - Fabio Lucaferri: "La barriera" edito da Fandango Editore e da LIBRI & BAR PALLOTTA festeggiano con una grande festa! La festa è aperta tutti, perchè quando un bel libro arriva in libreria, la gioia va condivisa.

Vins Gallico

Nato nel 1976 in provincia di Reggio Calabria e, dopo aver vissuto sette anni in Germania, attualmente lavora e vive a Roma. Carola Susani

Scrittrice italiana. Ha vissuto a lungo in Sicilia, attualmente vive a Roma. Ha pubblicato romanzi e raccolte di racconti sia per adulti che per ragazzi.

Giordano Meacci

Scrittore e sceneggiatore, ha pubblicato per Rizzoli Fuori i secondi e per minimum fax il reportageImprovviso il Novecento. Pasolini professore (2015) e la raccolta Tutto quello che posso (2005). Un suo racconto è incluso nell'antologia La qualità dell'aria, ripubblicata nel 2015. Il suo primo romanzo, Il Cinghiale che uccise Liberty Valance (minimum fax 2016), è finalista al Premio Strega. Con Claudio Caligari e Francesca Serafini ha scritto Non essere cattivo (2015) di Claudio Caligari.

Libri a Mollo

piazza ponte milvio 22

Roma