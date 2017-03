Roma, 10 marzo: concerto al Teatro Arciliuto con Cicci Santucci & Luca Ruggero Jacovella in ’La leggenda del pianista sull’oceano’

Con il concerto dal titolo “La leggenda del pianista sull’oceano”, venerdì 10 marzo 2017, presso il Teatro Arciliuto in Roma, la grande musica dei film italiani ed internazionali reinterpretata da un duo d’eccezione: Cicci Santucci & Luca Ruggero Jacovella.

“La leggenda del pianista sull’oceano” Concerto di Musiche da Film: Cicci Santucci (tromba), Luca Ruggero Jacovella (pianoforte), Bruno Zoia (contrabbasso), Ivo Parlati (batteria). Ospite la bravissima vocalist italo-turca Yasemin Sannino, voce della colonna sonora del film "Le fate ignoranti" di F.Ozpetek.

I maestri Santucci e Jacovella, dopo aver inciso nel 2000 l’album “Film Favorites”, hanno suonato insieme in numerosi festival e teatri italiani, e più recentemente a New York e Miami per il road-show internazionale “Rome is more”.

La tromba ed il flicorno di Cicci Santucci, storico musicista di jazz e già solista della prestigiosa orchestra RAI – Radio Televisione Italiana, al quale si devono memorabili interpretazioni originali di celebri colonne sonore (è stato diretto dai maestri Trovajoli, Ferrio, Ortolani, e dai premi Nobel Bakalov e Morricone – per il quale ha inciso, fra le tante, le bellissime musiche del film “La leggenda del pianista sull’oceano”), unite al pianismo eclettico di Luca Ruggero Jacovella, faranno rivivere le emozioni della memoria legate a temi immortali di film come “La strada” e “La dolce vita” di Fellini, “Luci della ribalta” di Chaplin; e poi ancora “Colazione da Tiffany”, “Castelli di sabbia”, “Casablanca”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “C’era una volta in America”, ed altro…

Cicci Santucci: La sua prima apparizione in pubblico risale al 1956, in occasione del primo festival Nazionale del jazz svoltosi al Teatro Quirino in Roma. A questo seguiranno innumerevoli concerti in tutta Europa, nelle Americhe, in Australia e in Russia. Diplomato al Conservatorio di Foggia con il massimo dei voti, nel 1969 vince il Concorso per il posto di solista nell’Orchestra di Musica Leggera della RaiTv, restando per più di vent’anni come tromba solista. Ha suonato e collaborato con molti tra i più importanti musicisti del jazz mondiale (quali Hampton, Barbieri, Clarke, Evans) e della composizione per cinema (tra tutti Trovaioli, Ortolani e Morricone per il quale ha inciso, fra le numerose colonne sonore, la parte della tromba solista nel film “La leggenda del pianista sull’oceano”). Nel 1994 lascia la Rai per dedicarsi maggiormente all’attività concertistica. Attualmente vive negli USA dove continua con successo la sua attività.

Luca Ruggero Jacovella: forte di diversi titoli accademici e di una solida formazione pianistica classica, ha intrapreso l’attività concertistica jazz e crossover all’insegna delle performance multi-stilistiche. E’ iscritto dal 2000 all’Albo dei Consulenti Tecnici in Musica per il Tribunale di Roma. Ha tenuto concerti in Giappone, Corea, Francia, Germania, Giordania, U.S.A., Turchia, Messico, Canada, Singapore, Francia, Romania, Thailandia, Romania, Repubblica Ceca, ecc.. ed in importanti istituzioni in Italia (Ara Pacis, Casa del Jazz, Auditorium Parco della Musica, Teatro Carlo Felice di Genova, Istituto Russo di scienza e cultura, ecc.). Ha inciso due Cd a proprio nome, "Film Favorites" col trombettista Cicci Santucci, e "The Heart of Europe" ospitando lo storico musicista Tony Scott e il flautista Nicola Stilo. Più recentemente, ha registrato il primo lavoro discografico con i “Russian Crossover Project”, quartetto jazz che reinterpreta in maniera originale i grandi classici russi.

