Roma, 11 e 12 marzo al Teatro di Villa Torlonia

Sabato 11 marzo alle ore 18.00 presso il Teatro di Villa Torlonia di Roma, la filosofia incontrerà la musica per una conferenza spettacolo curata da Sandro Salerno e Francesco Franci dal titolo Il tempo del passaggio e l’immaginazione. Ad una prima parte in cui, prendendo spunto dalla narrazione dello scontro tra Crono e Dios, si dibatterà della composizione disordinata dell’animo umano (convivenza tra Caos, Tempo e leggi degli Dei) e dell’esigenza periodica di quest’ultimo di cambiare si passerà, per opera di Francesco Franci, ad una fase di letture di brani tratti dall’opera di Friedrich Nietzsche “Così parlò Zarathustra”; rielaborazione elettronica live dell’essai del laboratorio di teatro Vrtti Opera per Zaratustra Cabaret. A seguire, in conclusione, ci sarà un intervento live di musica elettronica di Fabio A. Scanzani tratto dal suo recente lavoro Alchimie sonore: l’armonia dell’universo è scritta nel nostro DNA.

RELATORI

dr. Sandro Salerno - Presidente dell’Associazione culturale Roma

prof. Eldo Stellucci - Saggista

prof. Alessandro Orlandi - Saggista

prof. Giovanni Paletta - Filosofo

prof. Federico Gizzi - ARSI Accademia Romana di Studi Italici

prof. Francesco Franci - Socio logico matematico, coordinatore de La Rivista dei Dioscuri

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Dipartimento Attività Culturali e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con la Rivista dei Dioscuri e l’Associazione civile e culturale “Roma”. Coordinamento organizzativo Zètema Progetto Cultura.

SABATO 11 e DOMENICA 12 MARZO al costo di 5€ si avrà l’opportunità di conoscere le meraviglie del TEATRO DI VILLA TORLONIA grazie alle

VISITE GUIDATE PRENOTABILI ALLO 060608

Sabato 11 marzo, ore 11

Domenica 12 marzo, ore 11 e ore 16

APPUNTAMENTO con la guida alla biglietteria del Museo di Villa Torlonia, in via Nomentana 70.

Presentarsi almeno 5 minuti prima dell’orario prenotato

I biglietti di € 5,00 potranno essere acquistati direttamente sul posto.

Bambini fino a 6 anni: visita gratuita

Modalità di partecipazione: Prenotazione obbligatoria

Ogni gruppo può essere composto al massimo da 25 partecipanti. La prenotazione avviene tramite lo 060608, le visite vengono svolte solo in presenza di almeno 5 prenotati totali, altrimenti vengono annullate

TEATRO DI VILLA TORLONIA

Via Lazzaro Spallanzani, 1a - Roma

Tel. 06.4404768 – 060608

www.teatrodivillatorlonia.it

info@teatrodivillatorlonia.it

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 060608 effettuabile da 7 giorni prima dell’evento