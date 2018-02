Roma, 11 febbraio: al Teatro Arciliuto il concerto “TI CUNTU E CANTU” - Viaggio poetico sonoro dalla Sicilia al mondo

Domenica 11 febbraio 2018, al Teatro Arciliuto di Roma “TI CUNTU E CANTU” – Viaggio poetico sonoro dalla Sicilia al mondo – spettacolo che nasce da una idea di Graziano Piazza (voce) e prende forma attraverso l’incontro fortunato col pianista Luca Ruggero Jacovella e il percussionista Simone Pulvano.

Il progetto musicale si presenta come un esperimento interessante di ibridazione e di attraversamento culturale. Il recupero, la ricerca appassionata di brani antichi della tradizione siciliana e l’interpretazione di pezzi originali, significa nutrire le radici di una appartenenza e suscitare domande. Perché la Sicilia ha attratto molteplici popoli? Forse il suo esistere al centro del Mediterraneo, in quello sconfinato mare dove sono progredite civiltà dell’antichità, l’ha identificata come un crocevia della Storia, una possibilità di accesso per gli africani e una aspirazione per l’Europa. Ma è appropriato pensare che occorra che tutto cambi perché tutto resti come prima? Se la Sicilia è stata Fenicia e Greca, Romana, Bizantina, Araba, Normanna e Sveva, Angioina e Aragonese, Spagnola, Borbonica e, infine, Italiana, forse una parte di essa appartiene a tutti noi e può essere metafora e specchio dell’Italia. Non a caso Goethe, in Viaggio in Italia ricorda che “l’Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto”.

“La vita è l’arte dell’incontro”, scriveva Vinícius de Moraes. Questo progetto rappresenta l’incontro culturale e musicale tra due terre e due mondi: la Sicilia e il Jazz contemporaneo, con i suoi innesti fecondi nella World music.

Ulteriori Info sul Sito Ufficiale del Teatro:

www.arciliuto.it/it/programm...

TI CUNTU E CANTU

con

Graziano Piazza, voce

Luca Ruggero Jacovella, pianoforte

Simone Pulvano, percussioni

Ore 20,30 – Aperitivo Cena facoltativo Euro 10,00 (drink incluso)

Ore 21,30 – Concerto nella sala teatro, ingresso intero euro 15,00 – ridotto NewsLetter euro 12,00

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/