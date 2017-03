Roma, 11 marzo: il graphic novel ’The Moneyman’ alla libreria Altroquando

De Santa, Magalotti e Priori, autori del graphic novel ’The moneyman - la vera storia del fratello di Walt Disney’ presentano il volume, con la relatrice Mariuccia Ciotta sabato 11 marzo alle pre 20:00 presso la libreria romana Altroquando (via del Governo Vecchio, 80). QUI la recensione pubblicata su Close-Up del volume.

LIBRO

Il legame fortissimo tra Walt e il fratello Roy Oliver, compagno di avventure imprenditoriali, in una narrazione che è un excursus storico utile a ripercorrere le tappe dello studio Disney e la sua affermazione nella storia del cinema. Tutto passa attraverso gli occhi di Roy, incredibilmente schivo e volutamente distante dai riflettori, eppure uomo d’affari impeccabile, in grado di gestire un enorme parco dipendenti e tenere il filo dei rapporti con le maggiori personalità dell’epoca, da Howard Hughes alla Bank America, fino ad arrivare a Benito Mussolini. Il rapporto tra i due fratelli – talvolta conflittuale, talaltra complice, sempre affiatatissimo – è la cruciale chiave del successo della multinazionale più famosa al mondo. Un trionfo letto come mediazione fra le caratteristiche dei due uomini: alla creatività talvolta sregolata di Walt, con un incredibile occhio per le opportunità e un’arroganza spesso ingombrante, si oppone la pacatezza di Roy, la sua arte oratoria e la capacità di relazionarsi con gli altri in maniera sempre convincente.

GLI AUTORI

Alessio De Santa

Laureato in comunicazione, si è diplomato alla Scuola del fumetto di Milano e poi allo Ied. Ha lavorato come illustratore, fumettista, colorista ed esperto di animazione con Disney e De Agostini. Per Tunué ha già realizzato, nel 2013, La principessa che amava i film horror, con Daniele Mocci ed Elena Grigoli.

Lorenzo Magalotti

Nato a Roma nel 1991, collabora come assistente ai disegni e ai colori sul webcomic Vivi&Vegeta, ed è co-creatore, insieme a Dario Sicchio, del webcomic Walter Dice: per il quale è disegnatore e colorista. Lavora su WRONG, il primo volume autoprodotto dai membri del collettivo Skeleton Monster di cui fa parte, presentato durante l’ARFestival 2016. È il disegnatore per la serie di videogiochi Buck Bradley e il mondo che verrà. A Lucca Comics & Games 2016 presenterà il libro The Moneyman, edito da Tunué.

Giulia Priori

Lavora da 5 anni come colorista professionista. Ha colorato riviste per bambine targate Disney e Castermann, fumetti storici per Glenat, eroi italiani per la casa editrice Aurea e Bonelli e carte da gioco per Marvel. Produce inoltre video su youtube, con il nome Giulia Jolie.

MARIUCCIA CIOTTA

Giornalista. Codirettore del Manifesto (con Gabriele Polo) fino a giugno 2009. Dopo l’insediamento di Norma Rangeri alla guida del quotidiano (maggio 2010) assume gradualmente una linea di dissenso culminata a fine 2012 con l’addio, al fianco di firme storiche come Rossana Rossanda. • Nel 2012 ha pubblicato insieme a Roberto Silvestri Il Ciotta-Silvestri. Cinema. Film e generi che hanno fatto la storia (Einaudi). • In Walt Disney. Prima stella a sinistra (Bompiani, 2005) ha rovesciato i luoghi comuni e demolito le leggende sul padre del fumetto moderno.