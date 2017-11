Roma, 11 novembre: cinquant’anni di Teatro Arciliuto

11 novembre 1967-2017 - 50 Anni di Arciliuto

Teatro Arciliuto

Piazza Montevecchio, 5 – Roma

Sabato 11 novembre 2017, dalle ore 20,30

Un cuore di carta velina

Ogni azione ha una ragione

Poesia Sinfonica, 1° spettacolo di lettura corale di e con Enzo Samaritani

Roma, 11 novembre 1967/2017 - 50 Anni di Arciliuto, Una serata dedicata al Teatro Arciliuto e a Enzo Samaritani che racconterà della sua filosofia di vita, della sua arte musicale e poetica, delle sue azioni, delle sue ragioni. Protagonista della serata sarà anche la prima esclusiva esperienza di ascolto della Poesia Sinfonica in lettura corale, tratta dall’ultimo libro di Enzo Samaritani "Un cuore di carta velina”, che è anche il titolo dell’evento.

Enzo Samaritani è il Poeta dell’Anima, e con il suo “amore/devozione”, per la bellezza e la delicatezza del Verso, rende la Parola scrigno prezioso della Musica. Se nel 1967 Enzo Samaritani non avesse fondato questo luogo di pensiero, che è anche spazio di gioco (serio) della Cultura, quella con la C maiuscola, tutto ciò che oggi accade nelle Sale del Teatro Arciliuto, non sarebbe stato possibile…

Un cuore di carta velina. Poesia Sinfonica. Questo libro è stato scritto a difesa del suono della parola nella lingua Italiana. Contiene tutte le sonorità della sua bellezza. Specialmente in questo tempo di mondializzazione e di cambiamento, è un esempio di difesa per tutte le diverse sonorità che la lingua possiede. Conoscere le lingue è un dovere di questa evoluzione e di questa necessità di comunicazione. Capire le differenze è il vero salto di qualità culturale per vivere il prossimo futuro come arricchimento spirituale di ogni essere umano. Soprattutto quando la politica applica i principi del "conquista e sostituisci" è dovere degli “Artisti” di difendere tutti gli alfabeti che hanno formato il mondo nella sua evoluzione e esaltando la diversità musicale della parola e dei grandi sentimenti…

Dalle ore 20.30 Aperitivo Cena e Spettacolo Euro 25,00

Tutte le ulteriori info sul sito ufficiale del Teatro:

www.arciliuto.it/it/programm...