Roma, 11 novembre: l’omaggio a George Hilton alla Casa del Cinema

Chi scrive lo aveva sentito via whatsapp qualche giorno prima, per accordarsi per una intervista e per autografare alcuni poster....è scomparso a Roma il 28 luglio scorso l’attore - magnifico - George Hilton [nella foto a sinistra e nella foto sotto, con l’amico di sempre il regista Ruggero Deodato nel 2015].

Lunedì 11 novembre alla Casa del Cinema di Roma il ricordo dell’attore a cura del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale. Nato a Montevideo (Uruguay) il 16 luglio 1934, George Hilton esordisce come attore in Argentina nella seconda metà degli anni Cinquanta, alternando la carriera tra cinema, teatro, radio e fotoromanzi.

In Italia dal 1963, diviene presto un’icona del cinema popolare come protagonista di film western e thriller, spesso di culto, diretto, tra gli altri, da Lucio Fulci, Enzo G. Castellari, Sergio Martino, Giuliano Carnimeo, Tonino Valerii.

L’ecclettismo era la sua caratteristica. Ogni ruolo sembrava il suo: serio, comico, sadico e dell’avventuriero scanzonato. Il tutto era poi contrassegnato dall’eleganza inimitabile del caballero sudamericano.

A ricordarlo, lunedì 11 novembre alla Casa del Cinema, amici e professionisti del mondo del cinema, in un incontro-omaggio curato da Carlotta Bolognini in collaborazione con la Cineteca Nazionale e moderato da Graziano Maraffa. Ad anticipare il dibattito, alle ore 16, la proiezione del film Mio caro assassino di Tonino Valerii. A seguire, invece, il cortometraggio di Emanuela Panatta Mi sono… persa.

ore 16.00 Mio caro assassino di Tonino Valerii (1971, 90’)

Il commissario di polizia Luca Peretti è alle prese con una serie di delitti apparentemente senza alcun collegamento tra loro, ma che in seguito alle sue accurate indagini risultano strettamente legati da un filo logico. Alla base c’è il sequestro e il successivo assassinio di un bambino...Con George Hilton, Salvo Randone, William Berger, Marilù Tolo, Elisa Mainardi. «Ottimo giallo vecchio tipo, assolutamente poco trendy per il tempo, ma ben fatto. Ottenne anche recensioni più che decorose come quella di Pietro Bianchi» (Giusti).

Per gentile concessione della Surf Film Srl

a seguire incontro moderato da Graziano Marraffa con Nino Benvenuti, Olga Bisera, Carlotta Bolognini, Ruggero Deodato, Gabriella Giorgelli, Vassili Karis, Roberto Leoni, Malisa Longo, Antonella Lualdi, Sergio Martino, Saverio Vallone

a seguire Mi sono… persa di Emanuela Panatta (2008, 10’)

Un puzzle di una vita, la scoperta di se stessa attraverso le immagini rubate. Un thriller psicologico della durata di 10 minuti scanditi da una sequenza fotografica... Esordio alla regia di Emanuela Panatta, una delle stelle del programma cult degli anni Novanta Non è la Rai, poi attrice, danzatrice, docente di movimento scenico e training fisico per attori. Con George Hilton, Francesca Ceci, Barbara Bonanni e Carolina Salvati e Sara Sartini.

CASA DEL CINEMA

Spazio culturale di Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale

Gestione Zètema Progetto Cultura

Direzione Giorgio Gosetti

in collaborazione con Rai; Rai Cinema 01 distribution

INDIRIZZO Largo Marcello Mastroianni, 1

INFO tel. 060608 www.casadelcinema.it www.060608.it

INGRESSO GRATUITO