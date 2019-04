Roma, 12 maggio: incontro con la Burlesque Legend Gabriella Maze

Domenica 12 maggio per la prima volta a Roma la BURLESQUE LEGEND: Gabriella Maze

Il Tempio del Burlesque di Grace Hall, punto di riferimento della formazione in Italia dal 2010, presenta I SEGRETI DEL BURLESQUE con Gabriella Maze – Burlesque Legend (USA)

DOMENICA 12 MAGGIO Ore 18:00 - 20:00 presso Il Tempio del Burlesque

Via Francesco Caracciolo, 12 Roma (metro A Cipro)

Due ore di storie e segreti raccontati da chi la Storia del Burlesque l’ha fatta! Avrete l’occasione di conoscerla, di ascoltarla, di farle domande (dalle più tecniche alle più piccanti !) e di portare a casa e nel vostro cuore storie e racconti che non troverete mai in nessun libro!

Non perdere l’occasione più unica che rara di incontrare una leggenda vivente americana direttamente qui a Roma per te! Gabriella Maze ci parlerà della sua vita come burlesque performer, condividerà alcuni dei suoi ricordi più cari e discuterà di cosa sta facendo ora. Ci racconterà le sue incredibili storie della sua vita, sul palco e fuori - dalle sue esibizioni e mosse segrete, ai suoi amici leggendari, ci offrirà spunti preziosi per essere una donna sincera che crede fermamente nel mantenere vivo il burlesque e la storia che c’è dietro.

Gabriella Maze, nata a Boston Lincolshire England nel 1950 ed è una della Legende Viventi del Burlesque! Gabriella è una delle stelle che potete ammirare sui muri del Burlesque Hall of Fame Museum di Las Vegas. Viaggia e si esibisce dal 1970, tra Grecia Cipro, Spagna, Teheran , Dubai , Nord Africa , Jamaica , Baghdad , Turchia , Germania , America e non solo! . Gabriella è anche producer del GLCC Golden legend Champions Challenge festival, nonché membro della giuria del BHOF di Las Vegas.

Per maggiori info e prenotazioni

info@iltempiodelburlesque.it

info@gracehall.it