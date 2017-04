“Lasciando un Segno …” è la performance musicale che la nota attrice e cantante russa Natalia Simonova porterà in scena giovedì 13 aprile, presso il Teatro Arciliuto in Roma, insieme al maestro e pianista Luca Ruggero Jacovella e Alessandro Tomei al sax e flauto.

La rappresentazione "Lasciando un segno…", ideata, diretta e interpretata da Natalia Simonova, vuole essere un ritorno all’essenza, all’anima e al tempo stesso un monito nel ricordarci di svolgere al meglio sempre e comunque il nostro compito, sbagliando, soffrendo, ribellandoci e ridendo con la volontà di lasciare un segno, una testimonianza unica, irripetibile, personale, ma anche universale, perché umana.

“Lasciando un Segno …” Ingrid, Evita, Marlene, Maja, Judy ... Storie di grandi donne, di origini e culture diverse. Donne che si raccontano, spogliandosi in una sorta di liberazione, dei ruoli che hanno incarnato durante la loro vita, frammenti di un tutto, lasciando un segno, e attraverso una performance recitativa e musicale l’attrice farà rivivere in scena la personalità di ognuna di loro, esaltandone i pensieri sulla vita vissuta. Teatro di un’attrice, incorniciato in un contesto musicale in parte a completamento, in parte ad evidenziare ulteriormente gli straordinari frammenti di vita delle protagoniste. Musiche vibranti in uno con lo straordinario carattere dei personaggi, magistralmente eseguite da due artisti: Luca Ruggero Jacovella e Alessandro Tomei.

Natalia Simonova “Lasciando un Segno …” Ingrid, Evita, Marlene, Maja, Judy ... Le grandi donne si raccontano ... con al piano Luca Ruggero Jacovella al sax e flauto Alessandro Tomei

Ore 20,30 Aperitivo Cena facoltativo (Drink Euro 10,00), Si consiglia la prenotazione Ore 21,30 Concerto nella sala teatro Ingresso Intero Euro 15,00 - Ridotto Euro 12,00 ( il ridotto è riservato alle persone iscritte alla mailing list del Teatrohttp://dm-mailinglist.com/subscribe... )

Si ricorda che il numero dei posti è limitato ed è preferibile la prenotazione scrivendo a info@arciliuto.it o telefonando al mobile 333 8568464 (phonecall & sms) o al tel. 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

Teatro ARCILIUTO

Piazza Montevecchio, 5

00186 Roma (Italy)

Tel. +39 06 6879419 (dalle ore 18,00 in poi)

mobile 333 8568464 (calls&sms)

info@arciliuto.it

www.arciliuto.it/