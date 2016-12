Roma, 13 dicembre: Premio Roma VideoClip

Stasera, martedì 13 dicembre alla Casa del Cinema di Roma (ore 20.00) si terrà la Serata di Premiazione della XIV edizione di Roma Videoclip il cinema incontra la musica ideata e diretta da Francesca Piggianelli, Roma Videoclip è la più importante kermesse nazionale dedicata al magico connubio fra musica e cinema: una rassegna e un premio pensati per omaggiare artisti, videoclip tratti da film, musiche e compositori, live film concerto, produzioni e videoclip musicali. Un appuntamento nel quale s’incontrano e sono premiati i più importanti protagonisti del settore cinematografico e musicale. E più in generale il videoclip, forma di arte espressiva attualissima e in costante evoluzione, con particolare attenzione ai videoclip indipendenti e sociali.

Tra i premiati, anche per questa edizione, importanti protagonisti del mondo del cinema, della musica, dell’arte e sociale, tra cui: Piero Pelù, Raf, Fiorella Mannoia, Vasco Rossi, Zero Assoluto,Alessandra Amoroso, Negramaro, Motelnoire, Le Mura, Alea, Brenno Placido, Erri De Luca, Orchestraccia, Lillo, Edoardo Pesce, Marco Conidi, Giorgio Caputo, Luca Angeletti, Dino Abbrescia, Pagliaccio, Vinicio Marchioni, Alessandro Borghi, Matilda De Angelis. Quindi, i compositori Paolo Vivaldi, Paolo Buonvino e Piero Salvatori, il produttore Antonio Giampaolo,i Registi Susy Laude, Paolo Genovese, Michele Placido, Pepsy Romanoff, Toni Trupia, Mauro Russo,Claudio Piccolotto, Cosimo Damiano Damato, Bianca Riefoli, , Andrea Jako Giacomini, Federico Malafronte e tanti altri.

Premio speciale a TeleRadio Amatrice con la presenza del Sindaco di Amatrice Sandro Pirozzi e di una rappresentanza Radio.

Annuncio gemellaggio Roma videoclip con “Soundies Awards”(Casa Sanremo) con la presenza di Vincenzo Russolillo,Giuseppe Marco Albano,Angelo Troiano e Pippo Lorusso.

PROGRAMMA:

13 DICEMBRE “PREMIAZIONE” CASA DEL CINEMA

ORE 20:00 Premiazione Roma Videoclip - “Il Cinema Incontra La Musica”. La serata prevede proiezioni, premiazioni e riconoscimenti ad artisti, band, attori, registi, compositori, produzioni di videoclip, web radio tv,docufilm e lungometraggi, che si sono distinti per la loro arte, bravura ed originalità. (Ingresso ad invito)

15 DICEMBRE “FESTA DEL VIDEOCLIP” APOLLO11 – Via Nino Bixio 80/A Roma ORE 18:30 “Festa Del Videoclip”. Un no-stop di proiezioni di videoclip provenienti da tutta Italia, saranno presenti registi, artisti, band, produttori ed addetti ai lavori. Ingresso libero, saranno assegnati premi Panalight, Fs News Radio, Romavideoclip, Pubblico.(ingresso libero ad esaurimento posti)