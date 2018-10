Sabato 13 ottobre alle ore 17.00, presso la sede dell’ICS (Istituto per la Cultura e il Sociale) in via Acqua Bullicante 419 a Roma, si svolge la presentazione del nuovo romanzo di Riccardo Pulcini, “Spaventosa Meraviglia”, edito da L’Erudita. Saranno presenti l’autore, lo scrittore e sceneggiatore Massimiliano Di Mino e l’attrice Nadia Barbabella, che leggerà alcuni brani del libro.

"Spaventosa meraviglia" è un romanzo di formazione di impianto classico, poetico e introspettivo, ambientato in un piccolo paese dell’Italia centrale durante la prima metà degli anni Novanta. Narra la storia di un adolescente che viene travolto da un sentimento ambiguo nei confronti della sorella, un sentimento talora represso dalle inibizioni morali e talora liberato nel furore emotivo che è proprio della giovinezza, ma sempre vissuto interiormente. È il viaggio iniziatico di un ragazzo che ancora non conosce la vita e che dunque la osserva con uno sguardo avido e stupito e si riempie di bellezza, di poesia, di consapevolezza, a volte di dolore, ma comunque di esperienza.

Riccardo Pulcini è nato a Roma nel 1977. Ha pubblicato, oltre a svariati contributi antologici, la raccolta di racconti "La ballata dei vinti" (0111 Edizioni 2010) con prefazione dello scrittore Massimiliano Di Mino, l’e-book "Almeno uno su due" (Lite Editions 2011), scritto insieme al giornalista Gianluigi Polcaro, la silloge poetica "Lucide allucinazioni" (Linee Infinite 2012) con prefazione dello scrittore e critico letterario Walter Mauro e la raccolta di racconti "Un pulviscolo nell’occhio del diavolo" (Edizioni La Gru 2016).