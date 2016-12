Da lunedì 14 a venerdì 18 marzo 2016 il Cinecircolo Romano presenta l’annuale appuntamento con il PREMIO CINEMA GIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME. Un evento speciale dell’Associazione cinematografica che quest’anno festeggia il “cinquantunesimo” di attività, con migliaia di soci affezionati che ne fanno il cineclub più grande d’Italia.

Come ogni edizione sarà lo storicoAuditorio di via Bolzano 38 il cuore della manifestazione. A dodici anni dalla nascita, l’evento può vantare un albo d’oro di tutto rispetto che vede tra i vincitori precedenti:Beppe Fiorello, Vinicio Marchioni, Donatella Finocchiaro, Micaela Ramazzotti, Giuseppe Battiston,Valentina Lodovini, Sabrina Impacciatore;Fausto Brizzi,Saverio Costanzo ed Edoardo Leo.

I FILM - La competente e qualificata commissione di selezioneha scelto le migliori opere prime del cinema giovane italiano. La rassegna, infatti, presenta una selezione di dieci tra i migliori film italiani usciti in sala nel 2015. Sui 55 esordi cinematografici registrati lo scorso anno sono tre i film in concorso che si contendono il Premio: Se Dio vuole di Edoardo Falcone, Vergine Giurata di Laura Bispuri, Loro chi? di Fabio Bonifacci e Francesco Micciché.

Completano il programma sei opere prime selezionate e un film scelto per qualità - in cui spicca l’interpretazione della Coppa Volpi a Venezia, Valeria Golino -: Per amor vostro di Giuseppe M. Gaudino, N-Capace di Eleonora Danco, Banana di Andrea Jublin, La terra dei santi di Fernando Muraca, L’amore non perdona di Stefano Consiglio, Basta poco di Andrea Muzzi e Riccardo Paoletti, Mirafiori Lunapark di Stefano Di Polito.

Il ruolo del pubblico, a inviti gratuiti anche per spettatori ospiti (ritiro coupon con semplice registrazione in Auditorio), sarà come sempre fondamentale in quanto gli spetta il compito di votare i film in concorso su apposita scheda.

LE INTERVISTE E GLI EVENTI SPECIALI- Alle 16 proiezioni della rassegna parteciperanno, per un incontro con il pubblico, numerosi artisti e tutti i registi dei film selezionati- tra cui Giorgio Colangeli, Eleonora Danco e Giuseppe M. Gaudino. Alcuni di questi saranno applauditi nella serata di Premiazione di venerdì 18, assieme a testimoni delle precedenti edizioni e a eminenti rappresentanti degli Enti collaboranti, tra i più prestigiosi Enti patrocinanti e Partners culturali. Un importante ruolo avranno i numerosi studenti delle scuole medie superiori del Comune di Roma e della Regione inseriti nel Progetto Educazione Cinema d’Autore, i ragazzi avranno anche la preziosa opportunità di prendere parte al “Concorso di scrittura della migliore recensione”.

LA SETTIMANA CULTURALE- Il Premio Cinema Giovane fa parte dell’annuale Settimana Culturale dell’Associazione che tra l’altro prevede, per animare le cinque giornate della rassegna, anche la consueta Mostra Concorso di Arti Figurative nel foyer dell’Auditorio, giunta ormai alla XXXV edizione. Infine, è previsto un Forum e dibattito sul tema: Cinema Giovane Italiano:come reagirà alle nuove tecnologie di distribuzione? in programma mercoledì 16 marzo alle ore 19.