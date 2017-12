Incontro dal titolo "Scrivere e produrre la nuova serialità televisiva", giovedì 14 dicembre alle ore 18.30 alla Casa del Cinema di Roma, alla presenza di Neil Landau (sceneggiatore, produttore e professore alla UCLA, autore di Showrunner [QUI LA RECENSIONE DI CLOSE UP], Dino Audino editore 2015), Barbara Petronio (coautrice di Romanzo Criminale – la serie e di Suburra: la serie, primo prodotto italiano Netflix) e Stefano Sardo (coautore di 1992 e di 1993), che metteranno a confronto sistema produttivo americano e sistema produttivo italiano, ponendo in evidenza gli elementi che determinano il successo di una serie tv. L’evento è organizzato in collaborazione con Writers Guild Italia e Accademia del Cinema di Bologna, modera l’incontro Guido Fiandra, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’incontro si tiene in occasione della conclusione del workshop Showrunner Italia e dell’uscita del libro di Neil Landau, Netflix e le altre. La rivoluzione delle tv digitali [QUI LA RECENSIONE DI CLOSE UP], (Dino Audino editore, 144 pagine, 15 euro).

«In questa più recente e grandiosa ”nuova età dell’oro” della televisione, è il pubblico che decide chi, come, dove, perché e cosa guardare in tv» (Neil Landau).

Lo sviluppo tecnologico ha determinato una rivoluzione nell’offerta e nella fruizione di contenuti televisivi: è il pubblico ad avere sempre più potere e a decidere autonomamente cosa guardare, quando e attraverso quali mezzi.

Lo sceneggiatore è il perno di questo moto rivoluzionario: in uno scenario che richiede alta competitività, sono i contenuti a tenere gli spettatori incollati agli schermi.

Servono sceneggiatori preparati, ma anche produttori e direttori di rete che con capacità visionaria ribaltino i modelli televisivi tradizionali e diano spazio alle “storie”, riconoscendone il valore.