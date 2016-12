LE CONFESSIONI di ROBERTO ANDÒ e ANGELO PASQUINI, edito da SKIRA, a cura di MARCO OLIVIERI, fotografie di LIA PASQUALINO

Martedì 14 giugno alle 18.30 all’Auditorium di Palazzo Esposizioni a Roma (ingresso da Via Milano 9/a)

Con gli autori e il curatore interverranno FABRIZIO BARCA, VITO MANCUSO, SALVATORE SILVANO NIGRO, TONI SERVILLO.

Il monaco Roberto Salus è invitato a un summit di ministri dell’Economia del G8. L’insolita scelta si deve al potente Daniel Roché, direttore del Fondo Monetario Internazionale, che in una notte drammatica gli chiede di essere confessato. Il destino di Roché e la figura di Salus si intrecciano nel segno del mistero, alla vigilia di una decisione gravida di conseguenze per le popolazioni più povere del pianeta. Con un cast di star internazionali (Toni Servillo, Daniel Auteuil, Connie Nielsen, Pierfrancesco Favino, Lambert Wilson), il film “veicola lo spettatore in un mondo ombroso, che vive nel segreto e che dal segreto della confessione viene minacciato”.

La sceneggiatura di un film avvincente i cui temi saranno analizzati da un importante economista, un grande teologo, un noto scrittore e un celebre attore.