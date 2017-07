Roma, 14 luglio: presentazione dell’EscaMontage Film Festival Itinerante

EscaMontage - Associazione Culturale No Profit - Iolanda La Carrubba, Sarah Panatta

presentano: “EscaMontage Film Festival Itinerante”

14 luglio h.17,30 - 19,00

presso la Biblioteca Aldo Fabrizi (Via Treia 14 - Roma)

Ingresso libero

EscaMontage è lieta di presentare presso la Biblioteca Aldo Fabrizi di Roma l’EscaMontage Film Festival Itinerante, una serata dedicata al cinema e all’editoria con ospiti speciali da mondo della cultura e dello spettacolo, con proiezioni e la presentazione del terzo numero di "EscaMontage Magazine N.0" realizzato in collaborazione con la FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori).

PROGRAMMA

Moderano Iolanda La Carrubba e Sarah Panatta

Presentazioni EscaMontaEditorial:

“Stretti sentieri” raccolta di Haiku, Senryu, Tanka e Waka di Lorenzo Poggi. Presentata il 27 giugno scorso presso la FUIS (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) nata, come dice lo stesso Poggi: "per cogliere il senso dell’uomo che non s’accontenta di flash immaginifici sulla natura... ma si interroga sul perché ne percepisca la bellezza" seguendo la volontà di "riuscire a far riflettere su concetti complessi mediante pochi versi... “

Blog dedicato alla raccolta: https://sites.google.com/site/stret...

"EscaMontage Magazine N.0" terzo numero, pubblicazione cartacea aperiodica che attraversa la letteratura, l’arte, l’attualità, la storia, con la partecipazione di personalità di spicco della cultura nazionale e internazionale. Interventi dei poeti, scrittori e gli artisti presenti in sala, tra i quali Carlo Bernardi, Alessandra Carnovale, Fabio D’Alessio, Angela Donatelli, Fernando Della Posta, Franco Falasca, Irene Sabetta, Eugenia Serafini

L’attrice Francesca Stajano di ritorno dal Cayman International Film Festival, vincitrice di prestigiosi premi tra i quali il premio per migliore interprete al Southern Shorts Awards Film Festival di Roswell in Georgia, per il cortometraggio “Frammenti” di Raffeallo Sasson, leggerà la poesia presente sul Magazine EscaMontage N.0, di Massimo Pacetti

Il pittore e storico dell’arte Valerio D’Angelo illustra la sua opera “Tu as raison, il est vraiment tres vulgaire” (acrilico su tela) vincitrice del concorso per la I di copertina del Magazine.

Proiezioni:

Cortometraggio “Dietro la finestra” una storia ricca di conflitti psicologici, narrata con una prospettiva intima e dalle tonalità drammatiche, con un cast di giovani attori, diretti con sensibilità da Silvia Zacchi, incontro e dibattito con il cast.

Dalla fucina EscaMontaEditorial in arrivo il bando per la nuova idea di antologia interattiva che vuole raccogliere sguardi sul contemporaneo e sulla memoria attraverso poesie, racconti brevi, immagini, saggi, recensioni, articoli, interviste. Attraverso un QRcode sarà inoltre possibile accedere a contenuti online di approfondimento ad essa collegati (quali video di repertorio, documentaristici, reportage, interviste, etc., i blog degli autori partecipanti, pagine social). Per maggiori informazioni inviare una e-mail a escamontage.escamontage@gmail.com o consultare le pagine social EscaMontage. Presto un comunicato stampa che sarà inviato alla mailing list e sarà pubblicato online.

Nasce il nuovo progetto ReaActionPoetry un movimento di rivoluzione attraverso la cultura tutta, l’idea nata da Iolanda La Carrubba e sviluppata insieme ad Angela Donatelli vuole principalmente coinvolgere la poesia, con tematiche sociali e civili, con il principale obbiettivo di sensibilizzare il singolo verso tutte le tipologie di ingiustizie che inquinano l’odierno cancellando la memoria storica. Si è consolidato un primo gruppo formato dalle poetesse ed artiste Alessandra Carnovale, Sarah Panatta, Maria Pia Dell’Olmo, Iole Chessa Olivares ed altri. Dalle Avanguardie fino ad approdare alla StreetArt i temi sociali sono stati presenti e hanno avuto un ruolo rilevante per la reAzione, partendo quindi da questi esempi si vogliono invitare quanti più artisti, poeti, giornalisti e uomini di cultura a prendere parte a questo movimento. Informazioni e news sulla pagina Facebook dedicata e sulla WebTv EscaMontage.

Nel calendario dell’EscaMontage Film Festival Itinerante, V edizione, si conferma la preziosa presenza di Lisa Bernardini, direttrice del PhotoFestival “Attraverso le pieghe del tempo”, fotografa e attrice, che ha partecipato tra le altre iniziative, all’EscaMontaTour a bordo della limousine di CrisColombo, insieme al regista e sceneggiatore Marco Tullio Barboni, autore del libro “…e lo chiamerai destino” che sarà nuovamente ospite del Festival anche con la proiezione del cortometraggio "Il grande forse" interpretato da Philippe Leroy e Roberto Andreucci, musiche del Maestro Franco Micalizzi (2010). Anche quest’anno saranno ospiti del Festival personaggi di spicco del Cinema, tra i quali Silvia Scola, Antonio Catania, Stefano Fresi, Luigi Sardiello e tanti altri. Tra le location della manifestazione l’Isola del Cinema a cura di Giorgio Ginori, il comune di Trevignano Romano presso la Galleria d’Arte diretta da Giorgio De Rossi.

Servizio curato dalla giornalista Mariella Anziano per la trasmissione Buongiorno Regione, Rai3: www.youtube.com/watch?v=MGaO...

Per info e contatti

escamontage.escamontage@gmail.com

http://escamontage.wordpress.com/

EscaMontage - Chi siamo

EscaMontage Associazione Culturale No Profit nasce nel 2012 dall’unione delle esperienze professionali di Iolanda La Carrubba (filmmaker – autrice) e Sarah Panatta (giornalista – autrice), un excursus attraverso eventi, reportage, interviste, rubriche, format, laboratori e incontri con personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura nazionale e internazionale, che hanno conferito pregio alle attività svolte dal Blog&WebTV, al Film Festival Itinerante omonimi, fino ai progetti editoriali. Le attività EscaMontage sono divenute un vero e proprio viaggio attraverso location del Lazio e non solo, tra le quali: lo studiolo ARTECOM onlus Accademia in Europa di Studi Superiori diretto da Eugenia Serafini e Nicolò Brancato, la sede FUIS (Federazione Unitaria Italiani Scrittori) di Roma, l’Isola del Cinema di Roma a cura di Giorgio Ginori, la Stazione del Cinema di Anguillara Sabazia, l’Archivio Storico di Bracciano.