Roma, 15 maggio: evento ’Aperiarte’ alla Scuola delle Arti

Liberate la vostra creatività! Un foglio, matita, carboncino e un buon aperitivo.

Si tiene a Roma, domenica 15 maggio a partire dalle ore 17:00, l’evento Aperiarte, organizzato dalla Scuola delle Arti. Un pomeriggio diverso, per disegnare dal vivo gustando un buon bicchiere di vino e il piacere dell’arte con chi preferite. Nel cortile del Politecnico di Roma nel quartiere Flaminio (Via G.B. Tiepolo, 13A) verrà allestito uno spazio dedicato per disegnare dal vivo una modella della Scuola.

Saranno gli artisti della Scuola delle Arti ad accompagnare i presenti, sperimentando varie tecniche e materiali.

Evento a numero chiuso, necessaria prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:

piccolascuoladellearti@gmail.com

cell 393 8866278

Ingresso (tutto compreso) + tessera

15 euro