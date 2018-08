Roma, 15 settembre: alla Scuola delle Arti, festa di presentazione dei corsi d’arte e musica 2018/2019

Si tiene sabato 15 settembre 2018, a partire dalle ore 18:00 e fino alle ore 21:00 a ingresso gratuito e aperto al pubblico di ogni età, presso la Scuola delle Arti di Roma di via G.B.Tiepolo 13/a, nella zona Flaminio, la festa di presentazione dei corsi d’arte e musica 2018/2019.

Come novità di quest’anno, verranno presentati i corsi di Illustrazione e Flauto traverso, a cui si aggiunge il Laboratorio di Scrittura Creativa.

I corsi, sia per adulti che per bambini, di Pittura, Disegno, Scultura e Ceramica al Tornio, Violino, Chitarra, Pianoforte e Canto saranno presentati dai rispettivi artisti-insegnanti e si svolgeranno presso la sede della scuola. Per ogni corso sarà possibile usufruire di una lezione gratuita di un’ora e per ogni partecipante sarà svolto un colloquio conoscitivo. Tutte le informazioni saranno visibili al sito www.piccolascuoladellearti.com e al gruppo facebook: https://it-it.facebook.com/pages/Pi.... La festa di presentazione, che avrà un apertivo-buffet, sarà illuminata da un piccolo concerto nel cortile della scuola tenuto dagli artisti-insegnanti dei corsi di musica.

"Caratteristica principale e fondamentale della Scuola delle Arti - sottolinea la direzione artistica - è disporre, come Associazione Culturale, di un corpo docente formato da artisti professionisti che, oltre a insegnare la tecnica, introducono una nuova concezione didattica, rendendo l’allievo libero di realizzare una personale ricerca sull’Arte".

Per maggiori informazioni

www.piccolascuoladellearti.com

piccolascuoladellearti@gmail.com