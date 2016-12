Roma, 16 dicembre: Racconti dal vero all’Apollo 11 con Naples ’44 di Francesco Patierno

Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00, presso il Centro Aggregativo Apollo 11 (c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio 80/a - angolo via Conte Verde) di Roma, proiezione di NAPLES ’44, un film di Francesco Patierno (Italia, 2016, 84’). Al termine della proiezione il regista incontrerà il pubblico.

Nel 1943 un giovane ufficiale inglese, Norman Lewis, entrò con la Quinta Armata Americana in una Napoli distrutta e piegata dalla guerra. Lewis fu subito colpito dal magma sociale pulsante e complesso di una città che ogni giorno riusciva nei modi più incredibili a inventarsi la vita dal nulla, e prese nota su alcuni taccuini di tutto quello che gli successe nell’anno della sua permanenza. Gli appunti che Lewis scrisse in quel periodo finirono poi per costituire NAPLES ‘44.

Regia: Francesco Patierno

Soggetto: Francesco Patierno

Voce (inglese): Benedict Cumberbatch

Voce narrante: Adriano Giannini

Produzione: Dazzle Communication, Rai Cinema;

in collaborazione con In Between Art Film, Istituto Luce

Distributore: Istituto Luce

