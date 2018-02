Roma, 16 febbraio: Rodolfo Lena incontra il mondo della Sanità con Nicola Zingaretti

Venerdì 16 febbraio ore 17 Teatro Marconi, Viale G. Marconi 698/E Roma

"Nel 2013 abbiamo ereditato un sistema sanitario al collasso. Dopo cinque anni di lavoro insieme a Nicola Zingaretti, consegnamo ai cittadini del Lazio una sanità risanata così come riconosciuto anche dal governo con l’uscita dal commissariamento, l’abolizione del super ticket regionale, l’avvio delle stabilizzazioni e le nuove assunzioni del personale sanitario grazie allo sblocco del tourn-over. Ma tutto questo non ci basta, perchè ogni ciclo riformatore che voglia cambiare in profondità un sistema, ha bisogno di stabilità e continuità di governo che non può interrompersi dopo una sola legislatura. Per questo venerdì 16 febbraio alle ore 17:00, presso il Teatro Marconi, io e il Presidente Nicola Zingaretti incontreremo tanti operatori sanitari: medici, professionisti, rappresentanti delle associazioni dei malati, del volontariato e del terzo settore. Guarderemo insieme all’orizzonte di eccellenza verso cui il nostro sistema sanitario deve puntare, attraverso un progetto di governo serio e concreto. Credo che anche la campagna elettorale, così come i cinque anni che mi hanno visto presiedere la Commissione Politiche Sociali e Salute del Consiglio regionale, possa essere un momento utile per discutere e confrontarsi coi protagonisti del sistema socio-sanitario, sulle scelte del futuro, su temi qualificanti come quelli della tutela del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione".

Così in una nota Rodolfo Lena, Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute della Regione Lazio, presentando l’incontro dal titolo: "Curiamoci della Salute", a cui parteciperà anche il Presidente, e ricandidato governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.