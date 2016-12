Roma, 16 giugno: Sergio Algozzino alla libreria Giufà

Prosegue senza soste il tour di Sergio Algozzino e il suo Storie di un’attesa, di scena stavolta alla libreria Giufà di Roma – in via degli Aurunci 38 – giovedì 16 giugno a partire dalle 19,00. A fare da conferenziere ci sarà Mirko Tommasino, del sito Geek Area. Dopo la presentazione nella sua Palermo, l’autore porterà quindi nella capitale le atmosfere dilatate e le cornici temporali intrecciate della sua opera, un racconto che procede con maestria, e evidenzia con efficacia il valore dell’attesa, in tre diverse storie distanti nel tempo: un principe palermitano che decide, nell’Ottocento, di partire per la Terrasanta, e si appresta a preparare il viaggio; due persone che giocano una lunga partita a scacchi per corrispondenza e un ragazzo che, negli anni Novanta, si ritrova ad aspettare la ragazza con cui si è dato appuntamento, solo con i suoi pensieri.

Algozzino parlerà del suo graphic novel e dialogherà con i lettori, per raccontare la genesi di Storie di un’attesa e l’importanza che ha assunto e assume, per lui, un’opera dal così alto valore riflessivo.

Sergio Algozzino

Inizia la sua attività su Fandango e Piccoli Brividi di Panini Comics. Lavora sia in Italia che in Francia. Tra il 2008 e il 2009 pubblica Ballata per Fabrizio De André, Pioggia d’estate e Comix Show per la 001 Edizioni. Dal 2010 scrive e disegna L’Etrangèr, una nuova strip per il Lanfeust Mag, e nel 2012 suo è uno dei cinque racconti che compongono Hellzarockin’, progetto collettivo dedicato ai mostri sacri del rock. Sempre rimanendo nell’ambito delle leggende della musica pop, nel 2013 pubblica Dieci giorni da Beatle. Del 2014 è Memorie a 8bit, una raccolta di racconti a metà fra diario e romanzo di formazione generazionale. Dal 2012, tutte le sue opere sono pubblicate da Tunué, per cui è anche co-ideatore della rivista Mono.