Roma, 16 marzo: a Villa Torlonia il Premio Anna Magnani

Storie e Stelle del Cinema Italiano II edizione

Evento Speciale-Omaggio ad Anna Magnani

Italiani-Anna Magnani, dalla luna con amore

un film di Simona Fasulo

IV edizione Premio Anna Magnani

CON PREMIAZIONE DI PERSONAGGI DEL CINEMA, DELLA CULTURA E DELLA MUSICA - MOSTRA FOTOGRAFICA ANNA MAGNANI

A CURA DELLA CINETECA NAZIONALE

Teatro di Villa Torlonia (Via Lazzaro Spallanzani, 1A - Roma)

16 MARZO 2017 ore 17.00

E’ la celebrazione da parte del cinema italiano della grande attrice italiana, con una impareggiabile carriera teatrale e cinematografica, culminata con l’Oscar vinto oltre sessanta anni fa per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film "The Rose Tattoo" (La Rosa Tatuata) di Daniel Mann.

Anna è stata la prima attrice italiana a vincere l’ambito premio e ancora oggi l’unica ad averlo vinto per l’interpretazione in un film americano, recitato quindi in lingua inglese.

Nel corso dell’evento, proiezione del documentario di Simona Fasulo “Italiani-Anna Magnani, dalla luna con amore”, alla presenza della regista, con raccolte di testimonianze, lettura testi, spesso inediti, ed un breve incontro dibattito tra i relatori ed il pubblico.

Nella Serra del Teatro presente una preziosa mostra fotografica a cura della Cineteca Nazionale dedicata all’attrice.

Proclamazione vincitori della IV EDIZIONE del “PREMIO ANNA MAGNANI”, condotto da Emanuela Tittocchia; importante ed unica manifestazione internazionale dedicata alla memoria della grande attrice italiana, ideata da Matteo Persica (autore del libro "Anna Magnani. Biografia di una donna") a cura di Francesca Piggianelli, in collaborazione con Luce Cinecittà, la Direzione Generale Cinema, MIBACT, Centro Sperimentale di Cinematografia.

Un premio che viene assegnato agli artisti e personaggi del cinema, musica, spettacolo, maestranze più autorevoli, rappresentativi ed ai nuovi talenti.

Nelle precedenti edizioni sono stati premiati: Franca Valeri, Franco Zeffirelli, Lidia Vitale, Paola Cortellesi, Giovanna Ralli, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Lina Sastri, Gianni Togni, Giulia Michelini, Lorella Ridenti ed altri ancora.

Le categorie del Premio “Anna Magnani”: “Premio International” “Premio miglior attrice e migliore attore” “Premio speciale musica” “Premio speciale teatro” “Premio mestieri del cinema” e menzioni speciali.

Il Comitato d’onore è composto da:

Maurizio Liverani, Maurizio Costanzo, Antonello Sarno, Adriano Pintaldi, Giorgio Ginori, Giampietro Preziosa, Elfriede Gaeng, Osvaldo Desideri, Franco Fontana, Sergio Nicolai, Emi De Sica, Ernesto Piazza, Massimo Forleo, Claretta Carotenuto.